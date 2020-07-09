Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМинэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ

Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
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Минэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ

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Полиция Австрии назвала версии убийства просившего убежища россиянина

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Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
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С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тысяч рублей по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
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Работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий с 1 августа ждет индексация выплат.
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Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
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Футбол

Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ

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За поддержку курьеров в Петербурге задержали семь активистов

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На встрече с представителями СМИ Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике сотрудников ГРУ России.
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