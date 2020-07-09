Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВМинэнерго США сообщило о снижении спроса на экспорт СПГ

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщили о сокращении поставок американского сжиженного природного газа. За июнь и июль зарубежные клиенты отменили поставки 70 партий. В министерстве полагают, что в августе покупатели откажутся еще от 40 партий СПГ.
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Минэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ

Газета.Ruвчера в 09:53

В Минэнерго США признали неэффективность экспорта СПГ в Европу и Азию

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Покупатели американского СПГ продолжают отказываться от поставок: позитивно для доли рынка «Газпрома» и «Новатэка»

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Интерфакс08 июля в 05:16

Россия перенесет газовый кризис гораздо легче, чем США

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Это бесполезно. США признали неэффективность поставок СПГ в Европу

Радио Sputnik07 июля в 13:55
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Общество

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Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
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Происшествия

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В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
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Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

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РИА Новости вчера в 22:04
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Происшествия

В Хабаровском крае силовики провели обыски у членов партии ЛДПР

Хабаровск, 10 июля 2020, 08:52 — REGNUM В Хабаровском крае у шести членов партии ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала, 9 июля прошли обыски.
REGNUM 01:52
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Происшествия

На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда

Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
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Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

В Кировской области при взрыве газовоздушной смеси в многоэтажном доме погиб человек, двое пострадали, сообщили в МЧС.
РИА Новости 00:39
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Политика

Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну

Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru вчера в 22:15
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Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

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Российская газета вчера в 22:57
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Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
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Происшествия

В центре Петербурга горит исторический дом Басевича

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МВД России намерено внести изменения в бланки водительских прав, свидетельств о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС).
UfacityNews.ru 08 июля в 01:50
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Россиянин Пётр Ян, прибывший на «Бойцовский остров», чтобы сразиться с Жозе Алдо на турнире UFC 251, рассказал, где будут проходить поединки.
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Армия и оружие

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Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
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Экономика

ВТБ выиграл у Сбербанка тендер метро с контрактом на ₽4 млн дешевле

ВТБ выиграл конкурс по организации приема банковских карт на инфраструктуре Московского метрополитена и ГУП «Мосгортранс», свидетельствуют данные портала госзакупок.
РБК вчера в 23:21
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Россиянин погиб после неудачного прыжка со скалы в Турции

Газета.Ru вчера в 22:59
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Технологии

Сбербанк запустил собственную платежную систему SberPay

При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
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Здоровье

Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков

Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07 июля в 07:24
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На Ямале продлили режим самоизоляции до 20 июля включительно

На Ямале продлили режим самоизоляции до 20 июля включительно.
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В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны

REGNUM 01:11
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На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

Российская газета вчера в 23:02
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У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета

Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией.
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Названы регионы с высокой распространённостью психических заболеваний

RT на русском вчера в 23:00
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В Токио зафиксировали рекордный рост числа заражений коронавирусом

Власти Токио зафиксировали рекордное суточное число заражений коронавирусом - 243 случая, сообщил телеканал Asahi со ссылкой на источники в городской администрации.
Газета.Ru 01:59
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СП-2 с самого начала столкнулся с беспрецедентным сопротивлением со стороны Соединенных Штатов и их верных европейских сателлитов, например Польши.
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В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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Общество

Модернизированный фрегат ТОФ с крылатыми ракетами вышел на испытания

В пятницу фрегат "Маршал Шапошников" впервые после проведенной модернизации отправился на ходовые испытания в Японское море.
Российская газета вчера в 22:24
Общество

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости вчера в 15:37
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