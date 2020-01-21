Энергетика
КоммерсантъМинэнерго США спрогнозировало цену нефти Brent в $183 к 2050 году
Статистическое подразделение Минэнерго США считает, что цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году (цена по курсу 2019 года). Такая цифра приводится в Годовом энергетическом прогнозе 2020 года с прогнозом до 2050 года (.pdf).
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