Политика

Российская газетаРоссийская газетаМинэнерго: «Северный поток-2» будет достроен до 2021 года

Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
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В Минэнерго подтвердили сроки завершения «Северного потока – 2»

БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Прогнозы по срокам завершения "Северного потока – 2" сохраняются, он будет завершен в конце 2020 - начале 2021 года, заявил на пресс-конференции в Берлине заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.
РИА Новости09:20

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Минэнерго сохранило прогноз по завершению «Северного потока — 2»

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В Минэнерго назвали сроки завершения строительства «Северного потока – 2»

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Минэнерго: «Северный поток-2» будет достроен до 2021 года

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В Минэнерго рассказали о прогнозах завершения строительства «Северного потока -2»

Газета.Ru10:04

Минэнерго сохраняет прогнозы по срокам завершения «Северного потока — 2»

News.ru09:50
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В Крыму оценили нанесенный Украиной ущерб в сотни миллиардов долларов

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Планы ОАО РЖД по Восточному полигону не совпадают с возможностями

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Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

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В ответ на действия ФСБ России Украина вызвала временного поверенного в делах России в МИД Украины.
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ЛНА Хафтара заявила об уничтожении в Триполи турецкого судна с оружием

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