Политика
Российская газетаМинэнерго: «Северный поток-2» будет достроен до 2021 года
Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
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с чего всё началось
БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Прогнозы по срокам завершения "Северного потока – 2" сохраняются, он будет завершен в конце 2020 - начале 2021 года, заявил на пресс-конференции в Берлине заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.РИА Новости09:20
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Футбол
«Локомотив» может подписать полузащитника «Сток Сити»
Общество
Госдума отменила штраф за показ нацистской символики
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды.
Технологии
Xiaomi и Huawei согласились ставить российские приложения
Представитель китайской компании заметил, что Xiaomi давно отработана практика предустановки приложений от локальных разработчиков.
Происшествия
Коронавирусом заразился еще один россиянин
На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Происшествия
ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
Общество
Американские бойскауты просят защитить их от банкротства
Когда-то мощнейшая организация «Бойскауты Америки» обратилась в федеральный суд с просьбой о защите от банкротства.
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
Здоровье
В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов
Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
Происшествия
Экс-полковник Захарченко заявил о желании стать кочегаром
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года лишения свободы за взятки, заявил о своем желании освоить в колонии профессию кочегара подобно Виктору Цою, сообщает «РИА Новости».
Политика
В Крыму оценили нанесенный Украиной ущерб в сотни миллиардов долларов
Материальный ущерб экономике Крыма от нахождения в составе Украины и от водной, продовольственной и энергетической блокад исчисляется сотнями миллиардов долларов, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
Армия и оружие
Шойгу: США до сих пор не начали разминировать и восстанавливать Ракку
На территории до сих пор проводятся работы по разминированию местности и разбору завалов.
Культура
Автор музыки из «Чернобыля» выступит в Москве
«Живой саундтрек» к сериалу «Чернобыль» будет показан 28 апреля на одной из площадок центра современного искусства «Винзавод».
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу
По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
Происшествия
«Сапсан» насмерть сбил мужчину у станции Славянка в Петербурге
Высокоскоростной поезд «Сапсан» насмерть сбил мужчину в районе железнодорожной станции Славянка в Петербурге, полиция проводит проверку.
Культура
Вышел трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории»
Стрим-сервис Apple TV+ опубликовал трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории».
Наука
Зеленый чай помогает защититься от рака груди
Врачи советуют женщинам пить зеленый чай несколько раз в день, чтобы защититься от рака молочных желез.
Экономика
Планы ОАО РЖД по Восточному полигону не совпадают с возможностями
1 февраля вышел срок, к которому, по поручению правительства, Минтранс, Минэнерго и ОАО РЖД должны были сформировать перечень ключевых объектов развития Восточного полигона на 2020–2021 годы.
Армия и оружие
Киев сообщил об атаке ЛНР в Донбассе
Общество
У Дмитрия Диброва диагностировали микроинсульт
Обследование подтвердило, что у журналиста Дмитрия Диброва случился микроинсульт.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Происшествия
Тело военнослужащего обнаружили в воинской части под Мурманском
Проверку по факту смерти военнослужащего-контрактника проводит командование Печенгского гарнизона совместно с правоохранительными органами в одной из воинских частей в Мурманской области.
Армия и оружие
Советник главы ЛНР рассказал, как ВСУ готовились к провокации в Донбассе
Обострение в Донбассе Киев обвинил Народную милицию ЛНР в том, что утром во вторник, 18 февраля, по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины был открыт артиллерийский огонь.
Политика
В России отреагировали на вызов поверенного в делах РФ в МИД Украины
В ответ на действия ФСБ России Украина вызвала временного поверенного в делах России в МИД Украины.