БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Прогнозы по срокам завершения "Северного потока – 2" сохраняются, он будет завершен в конце 2020 - начале 2021 года, заявил на пресс-конференции в Берлине заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

с чего всё началось

Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Минэнерго: «Северный поток-2» будет достроен до 2021 года

Общество Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии.

Армия и оружие США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Общество На Украине запретили фильм с Зеленским Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.

Общество Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.

Шоу-бизнес Подписчики обеспокоены здоровьем Кристины Асмус Пользователи Сети даже запустили хэштэг «#покормитекристину». Напомним, что свой недавний отпуск Асмус провела на Мальдивах.

Экономика Госдума вводит электронные чеки в системе tax free Правительственный законопроект, направленный на введение электронного документооборота в системе tax free, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

Политика В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.

Политика Зеленский пригрозил расселить эвакуированных из Китая в дома политиков Расселением в дома украинских политиков украинских граждан, эвакуированных из вирусного Китая, пригрозил глава Украины Владимир Зеленский, если те будут и впредь препятствовать их приезду на родину, 18 февраля сообщил украинский президент на брифинге.