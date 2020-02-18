Политика

Российская газетаРоссийская газетаМинэнерго: «Северный поток-2» будет достроен до 2021 года

Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
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В Минэнерго подтвердили сроки завершения «Северного потока – 2»

БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Прогнозы по срокам завершения "Северного потока – 2" сохраняются, он будет завершен в конце 2020 - начале 2021 года, заявил на пресс-конференции в Берлине заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.
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