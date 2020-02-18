Политика
Российская газетаМинэнерго: «Северный поток-2» будет достроен до 2021 года
Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
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с чего всё началось
БЕРЛИН, 18 фев - РИА Новости. Прогнозы по срокам завершения "Северного потока – 2" сохраняются, он будет завершен в конце 2020 - начале 2021 года, заявил на пресс-конференции в Берлине заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.РИА Новости09:20
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Автор музыки из «Чернобыля» выступит в Москве
«Живой саундтрек» к сериалу «Чернобыль» будет показан 28 апреля на одной из площадок центра современного искусства «Винзавод».
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В ведомстве Россию обвинили в наращивании военного потенциала возле украинской границы втрое.
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Кроссоверы Cadillac XT5 отзывают в России
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ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
ФСБ пресекла подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Керчи, сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу
По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Единоборства
Кадыров пообещал устроить «бой века» с Емельяненко
Лидер Чеченской республики, Рамзан Кадыров, подтвердил намерение встретиться в ринге с Александром Емельяненко, и уже начал подготовку к бою.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
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Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
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Племянник Елизаветы II развелся после 27 лет брака
Пара завела двоих детей — Маргарет и Чарльза. После 27 лет брака супруги решили развестись. О причинах расставания не сообщается.
Общество
Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии.
Армия и оружие
США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу
США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Экономика
Аналитики оценили воздействие коронавируса на мировую экономику
Аналитики оценили последствия коронавируса на мировую экономики, снизив прогнозы развития в этой сфере.
Общество
На Украине запретили фильм с Зеленским
Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.
Общество
Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
Фигурное катание
Украинский фигурист Бондарь умер в Китае
Армия и оружие
Индия закупила новый истребитель на миллиарды долларов
Шоу-бизнес
Подписчики обеспокоены здоровьем Кристины Асмус
Пользователи Сети даже запустили хэштэг «#покормитекристину». Напомним, что свой недавний отпуск Асмус провела на Мальдивах.
Экономика
Госдума вводит электронные чеки в системе tax free
Правительственный законопроект, направленный на введение электронного документооборота в системе tax free, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионное ведомство РФ информирует: те, кто вовремя не заменит карту, после 1 июля пенсий не получит.
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
Шоу-бизнес
Сестра Меган Маркл рассказала о зависти герцогини к Кейт Миддлтон
Сводная сестра Меган Маркл Саманта рассказала, что супруга принца Гарри завидует жене принца Уильяма, «красавице Кейт».
Происшествия
Экс-полковник МВД Захарченко: «Хочу быть кочегаром, как Виктор Цой»
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взятки, хочет стать в колонии кочегаром, «как Виктор Цой», сообщает РИА Новости.
Общество
Российской студентке пригрозили отчислением из-за отказа надевать юбку
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой в Мурманской области
В Мурманской области военнослужащий покончил с собой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
Зеленский пригрозил расселить эвакуированных из Китая в дома политиков
Расселением в дома украинских политиков украинских граждан, эвакуированных из вирусного Китая, пригрозил глава Украины Владимир Зеленский, если те будут и впредь препятствовать их приезду на родину, 18 февраля сообщил украинский президент на брифинге.
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.