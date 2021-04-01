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Радио Sputnik

Минэнерго: С начала года бензин подорожал на 2%

Бензин на заправках в России с начала года подорожал чуть более чем на два процента, сообщает Минэнерго в своем Instagram. Там отметили, что топливо дорожает в рамках инфляции несмотря на скачки цен на нефть на мировых рынках.В источнике
С чего всё началось

В Минэнерго заявили, что правительственные меры позволили снизить стоимость бензина

Министерство уточнило, что цена бензина в России - одна из самых низких в мире даже по сравнению с некоторыми нефтеперерабатывающими странами.
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