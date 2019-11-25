Энергетика

Вести.RuВести.RuМинэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны. По словам главы министерства, сейчас этот риск стопроцентный. Алексей Оржель при этом отметил: Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение.
Читать в источнике
Комментировать65

Подробнее о событии

На Украине заявили о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа

Взгляд.рувчера в 20:24

В Киеве назвали подписание транзитного контракта с «Газпромом» приоритетом для Украины

ТАССвчера в 08:42

В Киеве заявили о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа

РИА Новостивчера в 18:11

Украина заявила о «стопроцентном» риске прекращения транзита российского газа

ФАНвчера в 19:08

Как на Украине ответили на предложение «Газпрома» о транзите газа

RT на русскомвчера в 11:21

Украина направила «Газпрому» предложения по транзиту газа

Газета.Ruвчера в 08:51

На Украине заявили о «стопроцентном риске» прекращения транзита газа

Известиявчера в 19:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 17:55, Ашберн
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Коммерсантъ 15:54
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru 17:00
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Футбол

Дибала принес «Ювентусу» победу над «Атлетико»

Sportbox.RU 16:52
Футбол

«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ

В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
Sportbox.RU 16:52
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Футбол

«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Футболисты мадридского "Реала" на своем поле сыграли вничью с французским "ПСЖ" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
РИА Новости 17:16
Общество

Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе

Первую леди США Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщили журналисты из пула первой леди.
РИА Новости 15:41
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Политика

Чемезов попросил Путина помочь наладить экспорт авиатехники

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой согласовать сертификацию российской авиатехники по международным соглашениям МАК.
РБК 17:35
Политика

Путин подписал необходимый «Яндексу» для регистрации спецфонда закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет создавать международные фонды в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области.
РБК 17:40
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Чемпионат 13:25
Общество

Греф назвал своей личной виной утечку данных в Сбербанке

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в происшествиях, подобных утечке данных клиентов, всегда виновато руководство.
Коммерсантъ 16:24
Происшествия

Flydubai отреагировала на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Авиакомпания Flydubai прокомментировала данные окончательного отчета МАК об авиакатастрофе, произошедшей 3,5 года назад в Ростове-на-Дону.
Газета.Ru 14:21
Единоборства

Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Bethub.org 06:10
Спорт

МОК возложил ответственность за допинговый скандал на власти России

Ответственность за нарушения МОК возлагает на российские власти.
Коммерсантъ 08:21
Политика

Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Lenta.ru 15:24
Политика

Миллер: «Газпром» предложил Украине заключить контракт на транзит газа

Москва и Киев до сих пор не договорились об условиях нового соглашения о транзите российского газа через Украину.
Вести.Ru 09:07
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
Политика

Трамп помиловал двух индеек ко дню благодарения

Интерфакс 15:56
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Здоровье

Описаны последствия приема российских и импортных лекарств

Родители описали последствия приема российских препаратов их тяжелобольными детьми.
Lenta.ru 17:00
Фигурное катание

Первый четверной тулуп Туктамышевой попал на видео

Российская спортсменка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева во время тренировки чисто исполнила четверной тулуп.
Профиль 10:12
Армия и оружие

Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа

Израильские военнослужащие засекли пуск ракеты из сектора Газа в сторону Израиля, сообщила армейская пресс-служба.
РИА Новости вчера в 12:00
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета 04:07
Футбол

Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
ProstoProSport 10:16
Политика

США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Lenta.ru 16:52
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное