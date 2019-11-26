Энергетика

Вести.RuВести.RuМинэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны. По словам главы министерства, сейчас этот риск стопроцентный. Алексей Оржель при этом отметил: Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение.
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На Украине заявили о «стопроцентном риске» прекращения транзита газа

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На Украине заявили о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа

Взгляд.рувчера в 20:24

Украина заявила о «стопроцентном» риске прекращения транзита российского газа

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Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с «Газпромом»

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ТАССвчера в 08:42
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
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Главы государств затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, использованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.
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РИА Новости 01:00
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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

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Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»

По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
REGNUM вчера в 12:40
Происшествия

В Мали 13 французских военных погибли при столкновении двух вертолетов

"Президент с глубокой скорбью сообщает о гибели 13 французских солдат вечером в понедельник в результате столкновения двух вертолетов во время операции против экстремистов", - отмечается в сообщении.
ТАСС 04:03
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REGNUM 04:07
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Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11

Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
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Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
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В Кургане бившей дочь головой о батарею женщине дали условный срок

Городской суд Кургана назначил наказание в виде условного срока женщине, которая била головой о батарею свою дочь и оставила в 20-градусный мороз детей одних у подъезда, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр региональной прокуратуры.
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Второй сезон «Полового воспитания» выйдет в начале 2020 года

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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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В Петербурге упало производство новых автомобилей

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Перед началом чеченской войны в 1994 году в Кремле не было четкого понимания, как поступить с объявившей о независимости республикой, а главными сторонниками силовой операции были председатель правительства Виктор Черномырдин и его зам Олег Сосковец, считает сопредседатель Московской Хельсинкской группы, в 1994-1995 годах — депутат Государственной Думы Валерий Борщев.
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К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей

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Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

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На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

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За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
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