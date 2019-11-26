Энергетика

Вести.RuВести.RuМинэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны. По словам главы министерства, сейчас этот риск стопроцентный. Алексей Оржель при этом отметил: Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение.
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Экономист: «Нафтогаз» играет с населением Украины в «тарифную рулетку»

REGNUM06:31

Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с «Газпромом»

РИА Новостивчера в 21:06

Как на Украине ответили на предложение «Газпрома» о транзите газа

RT на русскомвчера в 11:21

Украина заявила о «стопроцентном» риске прекращения транзита российского газа

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На Украине заявили о «стопроцентном риске» прекращения транзита газа

Известиявчера в 19:56

На Украине заявили о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа

Взгляд.рувчера в 20:24

В Киеве назвали подписание транзитного контракта с «Газпромом» приоритетом для Украины

ТАССвчера в 08:42
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Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
РИА Новости 05:23
Спорт

Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде и ЧМ по футболу

До крупных соревнований предлагается допускать только «чистых» российских спортсменов, которых не подозревали в приеме допинга, они будут выступать под нейтральным флагом, а в случае их победы гимн России звучать не будет.
31 канал Челябинска вчера в 23:18
Общество

В России усилились эмиграционные настроения

Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан.
Интерфакс 04:25
Происшествия

Появилось видео последствий землетрясения в Албании

Пользователи сети публикуют видео с места землетрясения в албанском городе Дурресе. https: / / twitter.com / KKarabolli / status / 1199173019303845888 На кадрах видно обрушенные здания, на улице много покинувших свои дома людей.
REGNUM 03:32
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

Адвокат сообщил о возможном этапировании историка Соколова в Москву

Интерфакс вчера в 18:24
Армия и оружие

Пентагон: Китай испытал новейшую баллистическую ракету

Вооруженные силы Китая провели испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41.
Вести.Ru 06:34
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

ТАСС 06:55
Игры

В России действуют скидки до 9000 рублей на консоли Xbox One

До 2 декабря в сетях «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и других магазинах действуют скидки до 9000 рублей на различные комплекты Xbox One, в том числе и на самые новые.
iXBT.com 05:22
Общество

Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова

Facebook Заммэра Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара за просьбу выключить песни российского певца Олега Газманова.
РЕН ТВ вчера в 08:40
Шоу-бизнес

Рудковская нашла суррогатную мать для ребенка

Продюсер Яна Рудковская в интервью журналу Hello! рассказала, что они с мужем нашли суррогатную мать для будущего ребенка и надеются, что она на время станет частью их семьи.
Рамблер вчера в 05:38
Здоровье

Каждая пятая жительница Самарской области передумала делать аборт

Делать аборты частным клиникам никто не запрещает.
ТРК Губерния вчера в 13:29
Общество

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Тюменская область станет первым регионом после Москвы, который направит средства в федеральный бюджет.
Lenta.ru вчера в 18:58
Политика

Иркутский губернатор не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам в соответствии с майскими указами президента России.
URA.Ru 06:29
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM вчера в 09:24
Политика

Соратницу Порошенко отправят под суд из-за угроз Зеленскому

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру страны проект подозрения в отношении депутата Верховной Рады от партии «Европейская Солидарность» Софии Фединой о возможной угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru 05:36
Происшествия

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

РБК 05:32
Общество

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика Сегодня вчера в 07:34
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Известия 06:26
Политика

Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса».
RT на русском 05:52
Происшествия

На переправе в Якутии под лед провалился большегруз

Ледовая переправа Якутск - Хатассы - Павловск допущена к эксплуатации 25 ноября для автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3 тонн, средняя толщина льда составляет 38-40 см. По информации Минтранса Якутии, переправа на данный момент закрыта для всех видов транспорта.
ТАСС 05:52
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН вчера в 21:19
Общество

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
РИА Новости 04:52
Шоу-бизнес

Константин Хабенский боялся новых отношений из-за смерти жены

Интервьюер спросила Хабенского, почему он долго не отваживался начать новые отношения после смерти жены.
Bimru.ru вчера в 08:58
Общество

Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота

Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота, сообщает Национальный банк страны.
Вести ФМ вчера в 12:14
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости 06:19
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Ковалев вызвал Альвареса на реванш и назначил дату

Отечественный спортсмен уступил Альваресу в 11-м раунде.
Газета.Ru 06:11
Кино

Режиссер «Звездных войн» рассказал об утечке сценария в Сеть

Режиссер «Звездных войн» Джей Джей Абрамс рассказал, по какой причине сценарий нового фильма оказался в Сети.
УтроNews 05:38
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