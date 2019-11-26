Энергетика
Вести.RuМинэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны. По словам главы министерства, сейчас этот риск стопроцентный. Алексей Оржель при этом отметил: Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение.
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Финансы
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться.
Происшествия
ФСБ задержала бывшего замглавы уголовного розыска в Москве
Сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции Пресненского района Москвы майора полиции Руслана Дейниченко.
Спорт
Кремль опроверг данные о встрече руководителей спортивных федераций
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о встрече руководителей спортивных федераций в администрации президента по вопросу возможных санкций в отношении российского спорта.
Футбол
«Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес»
Понимая всю связь российского футбола с испанским, учитывая, сколько россиян удачно выступали в Ла Лиге, естественно, мы наблюдаем за вашим рынком и видим много талантливых игроков.
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим Николаю Звереву и Алексею Чебанову.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Гаджеты
Распродажа: Samsung снизила цены на телевизоры в России. Некоторые подешевели в два раза
Например, 82-дюймовая флагманская модель Samsung Q77R 4K Smart QLED TV 2019 подешевела в два раза и теперь стоит 199 000 рублей вместо 399 000.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Происшествия
СМИ сообщили о первых жертвах землетрясения в Албании
В Албании в результате землетрясение погибли как минимум два человека, сообщает 26 ноября издание Faktor.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11
Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
Экономика
России захотели заплатить за солярку алмазами
Зимбабве обсуждает трехлетнюю сделку на 1,4 миллиарда долларов по поставкам российского топлива в обмен на алмазы.
Политика
О чем Путин поговорил с Зеленским
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.
Общество
Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц
Система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека, говорится в решении Савеловского суда.
Спорт
Глава РУСАДА Ганус заявил о государственной поддержке допинга в России
Глава Российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус заявил о государственной поддержке допинг-системы в России.
Общество
Плетнева высказалась за выходной 31 декабря
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Авто
Автомобили в России подорожают из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше — рост на 46,1%, с двигателем от 3,5 л (внедорожники и премиальные седаны) — больше, рост на 145%.
Общество
Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала свадьбы Собчак и Волочковой «обезьяним театром»
Яна Поплавская сообщила о грядущей свадьбе, которая не станет «позорищем», как у Собчак и Волочковой.
Наука
Установлена наименее уязвимая для рака группа крови
Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
Здоровье
У собравших миллион за сутки челябинцев родилась дочка
За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Происшествия
Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР
В результате, по подсчетам Следственного комитета России (СКР), государству был причинен ущерб на 58 млн руб. Прокуратура выступала против ареста, а после того, как он был применен, и вовсе признала уголовное преследование чиновницы необоснованным и незаконным.
Наука
Антибиотики провоцируют болезнь Паркинсона
Значительное воздействие широко распространенных антибиотиков для перорального приема связано с повышенным риском болезни Паркинсона, как показало исследование.
Футбол
«Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов
Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.