Энергетика

Вести.RuВести.RuМинэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны. По словам главы министерства, сейчас этот риск стопроцентный. Алексей Оржель при этом отметил: Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение.
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Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с «Газпромом»

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На Украине заявили о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа

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Минэнерго Украины назвало условие снижения цен на газ для населения

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В Киеве назвали подписание транзитного контракта с «Газпромом» приоритетом для Украины

ТАССвчера в 08:42
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Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться.
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Кремль опроверг данные о встрече руководителей спортивных федераций

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о встрече руководителей спортивных федераций в администрации президента по вопросу возможных санкций в отношении российского спорта.
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Мать оставленной в кустах в Подмосковье девочки объяснилась с полицией

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Понимая всю связь российского футбола с испанским, учитывая, сколько россиян удачно выступали в Ла Лиге, естественно, мы наблюдаем за вашим рынком и видим много талантливых игроков.
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Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

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Например, 82-дюймовая флагманская модель Samsung Q77R 4K Smart QLED TV 2019 подешевела в два раза и теперь стоит 199 000 рублей вместо 399 000.
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Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
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Происшествия

СМИ сообщили о первых жертвах землетрясения в Албании

В Албании в результате землетрясение погибли как минимум два человека, сообщает 26 ноября издание Faktor.
REGNUM 01:33
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В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

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Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11

Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
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России захотели заплатить за солярку алмазами

Зимбабве обсуждает трехлетнюю сделку на 1,4 миллиарда долларов по поставкам российского топлива в обмен на алмазы.
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О чем Путин поговорил с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.
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Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц

Система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека, говорится в решении Савеловского суда.
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Глава РУСАДА Ганус заявил о государственной поддержке допинга в России

Глава Российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус заявил о государственной поддержке допинг-системы в России.
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Общество

Плетнева высказалась за выходной 31 декабря

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BFM.ru вчера в 08:17
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Автомобили в России подорожают из-за утильсбора

Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше — рост на 46,1%, с двигателем от 3,5 л (внедорожники и премиальные седаны) — больше, рост на 145%.
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Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
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Яна Поплавская назвала свадьбы Собчак и Волочковой «обезьяним театром»

Яна Поплавская сообщила о грядущей свадьбе, которая не станет «позорищем», как у Собчак и Волочковой.
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Установлена наименее уязвимая для рака группа крови

Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
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У собравших миллион за сутки челябинцев родилась дочка

За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
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Грузинская полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

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Антибиотики провоцируют болезнь Паркинсона

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Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка.
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