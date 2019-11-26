Энергетика
Вести.RuМинэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны. По словам главы министерства, сейчас этот риск стопроцентный. Алексей Оржель при этом отметил: Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение.
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Аналитик усомнился в заявлении о «стопроцентном риске» прекращения транзита газа на Украине
Телеканал 360°вчера в 04:15
Вероятность 100%: кабмин Украины оценил риск прекращения транзита газа
Московский Комсомолец25 ноября в 18:28
Глава Минэнерго Украины заявил о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа
Комсомольская правда25 ноября в 18:46
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