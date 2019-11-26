Энергетика

Вести.RuВести.RuМинэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны. По словам главы министерства, сейчас этот риск стопроцентный. Алексей Оржель при этом отметил: Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение.
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Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с «Газпромом»

РИА Новостивчера в 21:06

На Украине заявили о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа

Взгляд.рувчера в 20:24

Как на Украине ответили на предложение «Газпрома» о транзите газа

RT на русскомвчера в 11:21

Пушков заявил о метаниях Украины между исками и контрактом с «Газпромом»

REGNUMвчера в 19:59

На Украине заявили о «стопроцентном риске» прекращения транзита газа

Известиявчера в 19:56

Украина заявила о «стопроцентном» риске прекращения транзита российского газа

ФАНвчера в 19:08

В Киеве назвали подписание транзитного контракта с «Газпромом» приоритетом для Украины

ТАССвчера в 08:42
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Политика

Из фракции «Слуга народа» в Раде исключили третьего депутата

Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов исключён из фракции «Слуга народа», сообщил президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября в своём видеообращении.
REGNUM вчера в 12:36
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе

REGNUM вчера в 22:54
Политика

Зеленский заявил о готовности к встрече «нормандской» четверки

В видеообращении, опубликованном на YouTube, Владимир Зеленский сообщил о том, что встреча «нормандской» четверки, в состав которой входит Украина, Россия, Франция и Германия, - прекрасная возможность обсудить тему возвращения Украине территорий и людей, возобновления суверенитета и территориальной целостности государства.
RuNews24.ru вчера в 13:52
Общество

В России задумали маркировать домашних животных

В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Lenta.ru вчера в 19:48
Политика

Против митингующих в Тбилиси применили водометы

Полиция Тбилиси применила водометы, чтобы разогнать митингующих у здания парламента.
Вести.Ru вчера в 22:41
Общество

В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам

Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.
РИА Новости вчера в 12:17
Экономика

Крупнейший в России индустриальный парк появится в Подмосковье

Концерн "Русич" выкупил 450 га земли в Домодедовском районе Московской области и планирует за 15 лет построить на ней индустриальный парк площадью 1,5 млн кв. м. Представители "Русича" не афишируют ни продавца, ни сумму сделки, но инсайдеры говорят, что земли продали структуры казахстанского БТА-банка, пишет "Коммерсант".
News.ru вчера в 22:04
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили закачивать транзитный газ в свои хранилища

Украина намерена закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года в случае отсутствия транзитного контракта, об этом написал в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 23:40
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК вчера в 11:42
Политика

Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие

Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Известия вчера в 23:58
Происшествия

30 школьников в Нижегородской области отравились газом

Около 30 детей и трое взрослых отравились газом в Нижегородской области, 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести.
Российская газета вчера в 05:26
Здоровье

Ученые выяснили, что чувствует впавший в кому человек

Исследователи годами пытаются выяснить, что на самом деле чувствует человек, «зависший» между жизнью и смертью.
ФАН 24 ноября в 01:25
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

Вести.Ru вчера в 07:08
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия вчера в 15:31
Политика

Соловьев назвал Зеленского завхозом

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram.
URA.Ru вчера в 17:28
Музыка

На «Детском Евровидении» победила девочка из Польши

На международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2019" победила исполнительница из Польши Виктория Габор.
Вести.Ru 24 ноября в 12:37
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru вчера в 16:07
Авто

Из-за утильсбора в 2020 году подорожают автомобили

Как отмечает «КоммерсантЪ», с января 2020-го автомобили подорожают не только из-за повышения утильсбора, но и из-за традиционного обновления модельного ряда.
В городе Кирове вчера в 03:56
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил мужчину при задержании

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции в Екатеринбурге застрелил при задержании подозреваемого в хранении наркотиков.
Общественное телевидение России 24 ноября в 05:25
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Культура

В Москве умер актер Виктор Семенов

Дата, время и место проведения панихиды буду сообщены дополнительно. Семенов поступил на службу в театр в 1966 году.
Актуальные Новости вчера в 10:00
Общество

В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Газета.Ru вчера в 07:10
Общество

В Госдуме одобрили идею сделать 31 декабря выходным днем

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
РИА Новости вчера в 10:53
Экономика

Итальянский банк прогнозирует низкий рост ВВП РФ

За три года общий рост ВВП РФ составит, как посчитал UniCredit, 3,4%. Отмечается, что прогноз UniCredit по российскому ВВП стал наиболее пессимистичным среди банков — инвесторов.
REGNUM вчера в 10:13
Политика

Папа Римский направил Путину приветственную телеграмму

Папа Римский Франциск направил приветственную телеграмму президенту России Владимиру Путину.
ФАН вчера в 23:19
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.
Piter.tv вчера в 06:47
Происшествия

Из музея в Дрездене неизвестные украли драгоценности на миллиард евро

Вести.Ru вчера в 07:33
Экономика

Спрос на дешевые телефоны уехал из страны

Спрос на дешевые телефоны уехал из страны Поставки мобильных телефонов в Россию ускорили падение в третьем квартале, следует из данных GS Group.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Политика

Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»

25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.
Газета.Ru вчера в 10:43
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