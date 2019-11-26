Энергетика
Вести.RuМинэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны. По словам главы министерства, сейчас этот риск стопроцентный. Алексей Оржель при этом отметил: Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение.
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Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн рублей на счетах ФБК
Московский городской суд оставил в силе решение об аресте более 75,5 млн рублей на счетах "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) по делу о легализации около 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Политика
Алиханов объяснил слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
Общество
В России задумали маркировать домашних животных
В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Армия и оружие
В США обеспокоены испытаниями российских ракет «Циркон» в Тихом океане
В США выразили беспокойство испытаниями Россией перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон" и ракетных комплексов "Калибр" в Тихом океане, передает MilitaryWatch.
Политика
Стало известно трагической фразе Ельцина перед началом чеченской войны
Бывший президент России Борис Ельцин отказался позвонить главе самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохару Дудаеву накануне войны под предлогом, что для этого еще «не время».
Общество
Новолуние 26 ноября: что можно и что нельзя делать в этот день
Новолуние 26 ноября 2019 года произойдет с 29 на 30 лунный день, когда ночное светило будет находиться в знаке Стрелец.
Общество
Польская студентка оскорбила украинку и лишилась места в вузе
Студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы после того, как она опубликовала видео с оскорблениями в адрес попутчицы.
Политика
Глава Генштаба ВСУ сообщил, как вернуть Крым Украине
Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью местным журналистам сообщил, что именно позволит Украине вернуть Крым в свой состав.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
Политика
МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Политика
Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам
По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
Армия и оружие
Турция впервые применила российские С-400
Поставленные на вооружение Турции российские С-400 «Триумф» получили своё первое боевое применение.
Авто
Новый седан Kia Optima рассекречен полностью
Южнокорейский автомобильный гигант KIA сообщил о начале приема заказов на обновленную модель KIA К5.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Футбол
Йожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России
Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо.
Общество
В Минпромторге РФ не ожидают скачка цен на автомобили из-за утильсбора
Индексация утилизационного сбора с 1 января 2020 года не должна привести к резкому росту цен на автомобили в России, заявил 25 ноября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Политика
В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400
Американский сенатор Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную красную линию, когда приступила к тестированию радаров систем ПВО С-400, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина
Пожилая женщина после смерти сына-наркомана полгода продавала оставшиеся после него наркотики и готовила к продаже новую партию, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.
Общество
Совфед одобрил запрет продажи гаджетов без российского софта
Совет Федерации поддержал поправки в закон о защите прав потребителей, которые предусматривают установку российского софта на электронные устройства перед их продажей.
Происшествия
В Улан-Удэ жильцов дома эвакуировали из-за склада тротила в квартире
Жильцов многоэтажного дома в Улан-Удэ эвакуировали из-за склада тротила в квартире одного из предполагаемых преступников.
Музыка
Участница из Польши выиграла «Детское Евровидение»
Международный песенный конкурс "Детское Евровидение – 2019" выиграла исполнительница из Польши Виктория Габор с песней Superhero, передает ТАСС.