Энергетика

Вести.RuВести.RuМинэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны. По словам главы министерства, сейчас этот риск стопроцентный. Алексей Оржель при этом отметил: Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение.
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Аналитик усомнился в заявлении о «стопроцентном риске» прекращения транзита газа на Украине

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В Киеве заявили о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа

РИА Новости25 ноября в 18:11
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