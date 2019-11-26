Энергетика

Вести.RuВести.RuМинэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны. По словам главы министерства, сейчас этот риск стопроцентный. Алексей Оржель при этом отметил: Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение.
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Аналитик усомнился в заявлении о «стопроцентном риске» прекращения транзита газа на Украине

Телеканал 360°вчера в 04:15

В Киеве заявили о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа

РИА Новости25 ноября в 18:11

На Украине заявили о «стопроцентном риске» прекращения транзита газа

Известия25 ноября в 19:56

Стопроцентный риск: Украину волнуют проблемы с газовым контрактом

РЕН ТВ25 ноября в 18:56

Глава Минэнерго Украины заявил о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа

Комсомольская правда25 ноября в 18:46

Вероятность 100%: кабмин Украины оценил риск прекращения транзита газа

Московский Комсомолец25 ноября в 18:28

В Киеве заявили о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа

РБК25 ноября в 21:50
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В США прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

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Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

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Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, передаёт РИА Новости.
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ФСБ пресекла контрабанду пороха из-за рубежа

Федеральная служба безопасности России пресекла контрабанду пороха в Россию из-за рубежа, сообщается на сайте ведомства в среду, 27 ноября.
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На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
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Видеоблогер BadComedian раскритиковал три российских фильма

Известно, что при бюджете более чем в 3,6 миллионов долларов сборы фильма в прокате составили менее миллиона долларов.
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Китайская компания Lifan оказалась на грани исчезновения

Российские СМИ публикуют данные о проблемах, с которыми столкнулась автомобильная марка Lifan.
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Башни из пыли выкачивают воду с Марса, считают планетологи

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Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

Казань в 2019 году стала лидером по качеству жизни в России, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета.
BFM.ru вчера в 10:19
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В Подмосковье воспитатели частного детсада забыли ребенка на улице

Вести.Ru 05:35
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Онкологи составили «зеленое» меню для защиты от рака

Врачи-онкологи из Сеченовского университета опубликовали памятку, которая поможет защититься от развития рака.
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Энергетика

Транснефть выводит трубопроводную систему ВСТО на полную мощность

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Британии предрекли полное поражение в войне с Россией

Королевские эксперты предлагают два пути решения проблемы: увеличение инвестиций в разработку высокоточного оружия или пересмотр обязательств, принятых Великобританией согласно Конвенции по кассетным боеприпасам.
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Барриос рассказал о самом мучительном полёте в жизни. Он занял два дня

В общей сложности перелёт занял примерно два дня. Просыпался в полёте, смотрел по сторонам, а снаружи ночь.
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На МКС починили сломанный туалет

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Опрос: более 70% россиян рассматривают переход на фриланс

Возможность перехода на фриланс с постоянной работы рассматривают 72% россиян, свидетельствуют данные опроса негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и сервиса по трудоустройству Работа.ру.
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Происшествия

Взрыв в Туле: СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство

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Общество

Росстандарт создал карту качества топлива на АЗС

Росстандарт по итогам проверок, проведенных в этом году, создал карту качества топлива на российских АЗС, говорится в сообщении агентства.
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В Кремле оценили сообщения о лишении Дерипаски гражданства Кипра

Вопрос с лишением российского предпринимателя Олега Дерипаски кипрского гражданства не имеет отношения к Кремлю, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Культура

Завод Росатома пригласил Шнурова, чтобы показать «сварщика будущего»

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МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

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Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

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В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
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Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж

Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
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Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком

Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
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Ученик школы в Приморье раздавал одноклассникам ртуть

"Ученик 7 класса школы №3 в поселке Хороль принес в баночке ртуть и раздавал шарики всем желающим", - рассказали в ведомстве.
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