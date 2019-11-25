Энергетика

Вести.RuВести.RuМинэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны. По словам главы министерства, сейчас этот риск стопроцентный. Алексей Оржель при этом отметил: Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение.
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На Украине заявили о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа

Взгляд.ру25 ноября в 20:24

На Украине заявили о «стопроцентном риске» прекращения транзита газа

Известия25 ноября в 19:56

Украина направила «Газпрому» предложения по транзиту газа

Газета.Ru25 ноября в 08:51

Украина заявила о «стопроцентном» риске прекращения транзита российского газа

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Минэнерго Украины назвало условие снижения цен на газ для населения

RT на русском25 ноября в 11:07

В Киеве заявили о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа

РИА Новости25 ноября в 18:11

В Киеве назвали подписание транзитного контракта с «Газпромом» приоритетом для Украины

ТАСС25 ноября в 08:42
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МОК ответил на рекомендацию WADA отстранить Россию

Накануне антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях сроком на 4 годы.
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В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой

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В письме, адресованном FAA компании Boeing, сказано, что "общественные интересы и интересы безопасности в области торговли авиационной техникой требуют, чтобы управление сохранило за собой полномочия по выдаче сертификатов летной годности и экспортных сертификатов летной годности для всех самолетов 737 MAX".
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Исследование, проведенное учеными из Государственного университета Сан-Паулу (UNESP) в Марилии, Бразилия, показывает, что прослушивание инструментальной музыки во время вождения может снять сердечный стресс.
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Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
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Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета вчера в 02:59
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Назван худший город в России по качеству жизни

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К рассмотрению в Госдуме готовится законопроект, который позволит гражданам, обороняющимся в своём доме, применять любые средства для самообороны, рассказал газете «Известия» лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
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Общество

Владивосток официально стал столицей Приморья

В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
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Российская газета 25 ноября в 04:15
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Число вакансий в России бьет все рекорды

Число вакансий в отечественных компаниях достигло рекордного показателя в 1 млн, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Владимир Путин откроет трассу М-11

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Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

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Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:32
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