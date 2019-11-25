Энергетика
Вести.RuМинэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны. По словам главы министерства, сейчас этот риск стопроцентный. Алексей Оржель при этом отметил: Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение.
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Спорт
МОК ответил на рекомендацию WADA отстранить Россию
Накануне антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях сроком на 4 годы.
Происшествия
В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения автобуса с электричкой в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
Общество
Компанию Boeing лишили права выдавать сертификаты на 737 MAX
В письме, адресованном FAA компании Boeing, сказано, что "общественные интересы и интересы безопасности в области торговли авиационной техникой требуют, чтобы управление сохранило за собой полномочия по выдаче сертификатов летной годности и экспортных сертификатов летной годности для всех самолетов 737 MAX".
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.
Происшествия
На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
Экономика
Экономколлегия разберется в перекладывании вины за уход от налогов
Судья Марина Антонова передала на рассмотрение в Экономколлегию Верховного суда жалобу ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (дело № А40-23565/2018).
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
Политика
Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
Наука
Прослушивание музыки во время вождения снижает сердечный стресс
Исследование, проведенное учеными из Государственного университета Сан-Паулу (UNESP) в Марилии, Бразилия, показывает, что прослушивание инструментальной музыки во время вождения может снять сердечный стресс.
Финансы
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
Кино
Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Политика
Эксперт: Порошенко не хочет прямых закупок газа у России
Украинский политолог Александр Дудчак заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко требует не допустить прямых закупок газа из России.
Политика
Жириновский предложил расширить пределы самообороны
К рассмотрению в Госдуме готовится законопроект, который позволит гражданам, обороняющимся в своём доме, применять любые средства для самообороны, рассказал газете «Известия» лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Культура
Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу
Армия и оружие
В США увидели в таинственной российской ракете оружие для Су-57
Военные эксперты американского журнала The Drive уверены, что новая ракета является «секретным оружием» Су-57.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Общество
В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал идею башкирских властей ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Кино
«Достать ножи»: Джеймс Бонд станет детективом
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Общество
Число вакансий в России бьет все рекорды
Число вакансий в отечественных компаниях достигло рекордного показателя в 1 млн, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Зеленский попросил Путина вернуть оборудование с украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Владимиром Путиным отметил важность того факта, что Россия вернула Киеву задержанные в прошлом году корабли.
Политика
Владимир Путин откроет трассу М-11
Происшествия
Преподаватель арестован по обвинению в педофилии в Ивановской области
Преподаватель вокала в детском доме творчества Ивановской области был арестован по обвинению в педофилии, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону.
Происшествия
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в среду, 27 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.