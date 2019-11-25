Энергетика

Вести.RuВести.RuМинэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны. По словам главы министерства, сейчас этот риск стопроцентный. Алексей Оржель при этом отметил: Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение.
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