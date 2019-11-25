Энергетика
Вести.RuМинэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны. По словам главы министерства, сейчас этот риск стопроцентный. Алексей Оржель при этом отметил: Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение.
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Британия начинает тестирование карт «Мир»
Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».
Политика
Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста
Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи украинцев в поиске и задержании "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина и пообещал за это ценный подарок.
Политика
Папа Римский помолился за Путина и всех россиян
Папа Римский Франциск по традиции написал телеграммы лидерам стран, над которым он пролетал (в этот раз — из Японии в Рим).
Политика
«Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ
Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Селена Гомес сделала татуировку, как у Джастина Бибера
Поклонники артистки вспомнили, что бывший бойфренд Гомес Джастин Бибер ранее сделал себе такую же татуировку на ноге.
Общество
Тулякам обещают аномальную зиму
К Новому году снег должен покрыть весь центральный регион, хотя не исключена и оттепель. В целом, следует ждать аномально теплой зимы.
Футбол
Сборную России не отстранят от Евро-2020
Накануне комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в мировых спортивных состязаниях на четыре года.
Футбол
Ибрагимович станет совладельцем шведского клуба
Как сообщает Tuttomercatoweb, 38-летний шведский форвард приобретет нужный процент акций клуб и станет его совладельцем.
Происшествия
«Шла к гинекологу, попала в порно» — в одесской больнице установили скрытую камеру
В Одесском областном онкологическом диспансере, расположенном в крупном микрорайоне Слободка в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера, записи с которой продавали за рубеж для размещения на порносайтах.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Гаджеты
Флагман Huawei Mate 30 Pro появится в РФ без сервисов Google
Как стало известно, флагман Huawei Mate 30 Pro появится в РФ без сервисов Google и будет доступен исключительно в магазине Huawei, пишет "Астера".
Энергетика
На Украине откажутся от льготной цены на электроэнергию для населения
Украинские власти планируют отказаться от льготной цены на электроэнергию для населения и привести все тарифы к рыночным ценам.
Происшествия
В ГБР считают нарушение техники безопасности причиной ЧП в Балаклее
Госбюро расследований Украины рассматривает в качестве приоритетной причины взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области нарушение военнослужащими техники безопасности во время плановых работ по разминированию.
Гаджеты
Honor представил новые смартфоны Honor View 30 Pro и View 30
Honor сегодня представила несколько своих новинок, среди которых первый 5G смартфон Honor View 30.
Общество
Шнуров назвал российское общество агрессивным
Музыкант Сергей Шнуров считает, что российское общество стало очень агрессивным из-за того, что его энергия "не выплескивается в созидательный труд".
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Происшествия
МАК назвал причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Шоу-бизнес
Фото лысого Киркорова шокировало Сеть
Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Общество
Врачи предупредили о вреде от переедания мандаринов
Как пишет РИА "Новости", врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" Тамара Прунцева отметила, что традиция есть мандарины на новогодние праздники полезная, если нет противопоказаний или аллергии на цитрусовые.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала свадьбы Волочковой и Собчак обезьяньим театром
52-летняя актриса привела в пример торжества Анастасии Волочковой и Ксении Собчак.
Армия и оружие
СМИ сообщили об отказе Турции принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
Футбол
Погба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Нынешняя супруга Ольга Алдонина родила спортсмену дочь.
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.