Энергетика
Вести.RuМинэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны. По словам главы министерства, сейчас этот риск стопроцентный. Алексей Оржель при этом отметил: Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Авто
Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России
Somanyhorses 03:22
Политика
Авиасообщение с Грузией могут возобновить в начале 2020 года
Запрет на авиасообщение с Грузией, введенное 8 июля 2019 года в связи с антироссийскими акциями, могут снять в первой половине следующего года.
ТК Звезда 18:53
Происшествия
Туристы из России пострадали во время аварии автобуса в Доминикане
Автобус, в котором находились 39 российских туристов, перевернулся в результате ДТП в Доминикане, сообщает ФАН.
Слово и Дело 16:16
Политика
Медведчук заявил, что Киев отвергает предложения по миру в Донбассе
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власти Украины не хотят даже слушать о предложениях по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 16:43
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Smolnarod.ru 02:35
Хоккей
Радулов стал первой звездой дня НХЛ
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов признан первой звездой дня в НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Sport24.ru 02:18
Гаджеты
Xiaomi выпустила новые умные часы для детей за $28
Представители Xiaomi выпускают гаджеты не только для старшего поколения. В их арсенале есть умные часы для детей.
The GEEK 02:51
Политика
На Украине хотят отбирать транзитный газ у России
Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев намерен закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища.
РЕН ТВ вчера в 15:59
Политика
США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Lenta.ru 16:52
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° вчера в 03:38
Общество
Казань стала лидером по качеству жизни в России
Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Газета.Ru 05:35
Кино
Британские режиссеры разработали инструкции по съемке интимных сцен
Британский эксперт уверен, что актеры не против сниматься в откровенных сценах, но они также хотят пойти домой и провести время со своими близкими, не думая о том, что они делали на съемочной площадке.
NewInform 24 ноября в 07:24
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возвращение задержанных кораблей.
РИА Новости 06:51
Общество
Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе
Первую леди США Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщили журналисты из пула первой леди.
РИА Новости 15:41
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Футбол
Ибрагимович станет совладельцем шведского клуба «Хаммарбю»
Нападающий Златан Ибрагимович, ранее опубликовавший видео, в котором изображена футболка «Хаммарбю», станет совладельцем шведского клуба, сообщает Tuttomercatoweb.
Чемпионат 13:22
Технологии
PS5 еще до выхода обошла Xbox в одном из направлений
Актуальные Новости 08:31
Спорт
Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта
"Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.
Московский Комсомолец 07:10
Политика
Чеченскую войну мог предотвратить один телефонный звонок Ельцина
Уралинформбюро 02:23
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
РБК вчера в 08:12
Спорт
Россия проиграла ОАЭ в матче ЧМ по пляжному футболу
Сборная России потерпела поражение от команды ОАЭ на групповом этапе чемпионата мира по пляжному футболу.
RT на русском 24 ноября в 16:55
Шоу-бизнес
Памела Андерсон снова показала пышную грудь
Молния расстегнута ниже линии груди, из-за чего пышные формы звезды «Спасателей Малибу» просятся наружу.
RuNews24.ru 11:06
Культура
Stand up блогера Данилы Поперечного пройдет в Иркутске
Глагол. Иркутское обозрение вчера в 01:11
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Курьер. Среда. Бердск 05:45
Политика
США введут санкции против «Северного потока-2»
Ранее в министерстве энергетики США назвали газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» «инструментами влияния» России в Европе, которые препятствуют укреплению энергетической безопасности и независимости ЕС.
Росбалт 24 ноября в 00:30
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.
РИА Новости 24 ноября в 03:02