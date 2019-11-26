Энергетика

Вести.RuВести.RuМинэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны. По словам главы министерства, сейчас этот риск стопроцентный. Алексей Оржель при этом отметил: Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение.
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Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с «Газпромом»

РИА Новостивчера в 21:06

На Украине заявили о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа

Взгляд.рувчера в 20:24

В Киеве назвали подписание транзитного контракта с «Газпромом» приоритетом для Украины

ТАССвчера в 08:42

Пушков заявил о метаниях Украины между исками и контрактом с «Газпромом»

REGNUMвчера в 19:59

На Украине заявили о «стопроцентном риске» прекращения транзита газа

Известиявчера в 19:56

Как на Украине ответили на предложение «Газпрома» о транзите газа

RT на русскомвчера в 11:21

Украина заявила о «стопроцентном» риске прекращения транзита российского газа

ФАНвчера в 19:08
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Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Известия 05:40
Экономика

Глава Центробанка заявила о преодолении Россией санкций

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что стране удалось стабилизировать свою финансовую систему, благодаря чему банки больше не ощущают последствия санкций со стороны Запада.
Газета.Ru 03:33
Происшествия

Полиция Дрездена опубликовала видео ограбления сокровищницы

РИА Новости 05:23
Спорт

Песков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций.
Вести.Ru 03:57
Экономика

Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
РИА Новости 23 ноября в 06:20
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
РИА Новости 03:46
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Политика

Раскрыт план штурма Грозного неисправными танками

Lenta.ru 01:55
Общество

Россия начала платить тысячи евро жалующимся заключенным

Российские власти в 2019 году начали массово признавать нарушения прав граждан, которые жаловались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на условия содержания в тюрьмах и колониях.
Lenta.ru 04:31
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменят с начала 2020 года

Компенсационные выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет отменяются в России с 1 января 2020 года.
ТАСС 05:20
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища

Украина в случае отсутствия транзитного контракта намерена с нового года закачивать российский газ, предназначенный для европейцев, в свои хранилища.
РИА Новости 00:27
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в прессе

В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.
Комсомольская правда вчера в 11:25
Политика

У посольства Украины в Москве боевую мощь Киева поддержали унитазами

У посольства Украины в Москве за несогласованный пикет задержали двух мужчин, которые принесли к диппредставительству раскрашенные в желто-голубые цвета унитазы с надписями: "Поддержим боевую мощь Украины!"
Вести.Ru 05:22
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей

Главы государств затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, использованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.
Российская газета вчера в 15:16
Общество

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
РИА Новости 04:52
Гаджеты

Nvidia сделала свой чудовищный графический ускоритель ещё быстрее

Обновлённая модель называется Tesla V100s. Она основана на том же GPU GV100 с тем же чудовищным количеством активных ядер CUDA (5120).
iXBT.com 04:13
Общество

Плетнева высказалась за выходной 31 декабря

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
BFM.ru вчера в 08:17
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11

Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 03:32
Игры

Valve удалила из Steam около тысячи игр

Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
Актуальные Новости 05:42
Политика

Эрдоган пообещал урегулировать разногласия с США по С-400 до апреля

До апреля следующего года Турция намерена урегулировать с США разногласия относительно покупки и эксплуатации российских зенитных ракетных систем С-400.
Вестник Кавказа 05:12
Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

Крики ребенка услышал мимо проходивший 16-летний подросток. Он бросился за помощью к мужчине, находившемуся неподалеку.
Интерфакс 03:34
Гаджеты

Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X

Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Игромания.ру вчера в 16:29
Авто

Из-за утильсбора в 2020 году подорожают автомобили

Как отмечает «КоммерсантЪ», с января 2020-го автомобили подорожают не только из-за повышения утильсбора, но и из-за традиционного обновления модельного ряда.
В городе Кирове вчера в 03:56
Футбол

В УЕФА не стали комментировать возможное отстранение России от Евро

УЕФА отказался от комментариев по поводу возможного отстранения России от участия на Евро-2020 в связи с допинговым скандалом, передает Spоrt24.
ProstoProSport 05:38
Политика

Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса.
РИА Новости 05:19
Общество

В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

РЕН ТВ вчера в 12:52
Политика

Соратницу Порошенко отправят под суд из-за угроз Зеленскому

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру страны проект подозрения в отношении депутата Верховной Рады от партии «Европейская Солидарность» Софии Фединой о возможной угрозе убийства президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru 05:36
Общество

Аналитики назвали города России с самой дешевой и дорогой шаурмой

РБК вчера в 22:08
Кино

В Ржеве зажгут свечи в память о погибших на войне

Как сообщили в региональном правительстве, перед просмотром в Ржеве пройдёт акция «Свеча памяти».
Tverigrad.ru 03:48
Футбол

Сергей Первушин претендует на звание лучшего тренера ноября в РПЛ

Vtambove.ru 05:42
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