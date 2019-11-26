Энергетика
Вести.RuМинэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны. По словам главы министерства, сейчас этот риск стопроцентный. Алексей Оржель при этом отметил: Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение.
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Общество
В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Армия и оружие
Новый робот для российской армии успешно прошел испытания
По словам Салюкова, успешно завершены государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса «Кунгас».
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Украина в случае отсутствия транзитного контракта намерена с нового года закачивать российский газ, предназначенный для европейцев, в свои хранилища.
Происшествия
Пограничники задержали в Приморье 18 браконьеров из КНДР
Российские пограничники задержали 18 рыбаков из КНДР на трех судах, которые нелегально ловили краба у берегов Приморья, сообщает региональное погрануправление ФСБ РФ.
Армия и оружие
Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе
Происшествия
Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР
Ходатайство главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве о заключении Ирины Голосной под стражу на два месяца планировалось рассмотреть в минувшую пятницу, однако суд отложил процесс на трое суток, продлив подследственной на это время срок задержания.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой рассказал о своем избиении из-за удаления тату
РИА "Новости" / Евгений Биятов Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных прокомментировал информации о своем избиении из-за удаления тату.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Футбол
РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в ноябре
Пресс-служба Российской Премьер-лиги опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера в ноябре.
Происшествия
Власти сообщили о шести погибших при землетрясении в Албании
Число жертв землетрясения в Албании достигло шести, сообщает Faktor со ссылкой на Минобороны страны. Среди погибших — десятилетний мальчик.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Общество
Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией
Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Общество
Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Общество
Роструд предупредил о рассылающих штрафы мошенниках
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) предупредила, что мошенники придумали новую преступную схему, в рамках которой они рассылают поддельные постановления о штрафах от имени трудовых инспекций.
Шоу-бизнес
Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери
Экономика
Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества
Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
Армия и оружие
Отказ от закупки Су-57 Индией назвали роковой ошибкой
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Космос
Илона Маска обвинили в захвате орбиты Земли
Речь идёт о запуске группировки спутников Starlink для обеспечения жителей Земли доступом к интернету.
Политика
МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Происшествия
В Кургане вынесли приговор женщине, бившей дочь головой о батарею
Курганский горсуд назначил условный срок женщине, которая била свою маленькую дочь головой о батарею, а зимой оставила у подъезда в мороз двух свои детей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).
Гаджеты
Новая платформа MediaTek разгромила и Kirin 990, и Snapdragon 855+
Политика
Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей
Россия не понимает и не принимает обвинения в связи с ЧП в Солсбери, но Лондон обижен на Москву из-за этого, считает посол в Великобритании Андрей Келин.
Политика
Партию Зеленского покинут более 10 депутатов
Фракцию партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» покинут 11 парламентариев.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала очередное новое фото матери.
Хоккей
Панарин повторил достижение Павла Буре 17-летней давности
Происшествия
В Свердловской области ФСБ нашла тайник с гранатами
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обнаружили тайник с взрывчатыми веществами на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.