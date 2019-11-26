Энергетика

Вести.RuВести.RuМинэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны. По словам главы министерства, сейчас этот риск стопроцентный. Алексей Оржель при этом отметил: Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение.
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Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с «Газпромом»

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На Украине заявили о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа

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ФАНвчера в 19:08
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В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

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Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
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Новый робот для российской армии успешно прошел испытания

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Pravda.Ru 02:07
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РИА Новости 00:27
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Пограничники задержали в Приморье 18 браконьеров из КНДР

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РЕН ТВ вчера в 07:32
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
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РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в ноябре

Пресс-служба Российской Премьер-лиги опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера в ноябре.
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Происшествия

Власти сообщили о шести погибших при землетрясении в Албании

Число жертв землетрясения в Албании достигло шести, сообщает Faktor со ссылкой на Минобороны страны. Среди погибших — десятилетний мальчик.
РБК 03:02
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Общество

Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличной субсидией

Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года.
Lenta.ru вчера в 18:58
Общество

Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Общество

Роструд предупредил о рассылающих штрафы мошенниках

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) предупредила, что мошенники придумали новую преступную схему, в рамках которой они рассылают поддельные постановления о штрафах от имени трудовых инспекций.
RT на русском 02:45
Шоу-бизнес

Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери

Дни24 вчера в 04:00
Экономика

Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Отказ от закупки Су-57 Индией назвали роковой ошибкой

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Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу

Российская газета 24 ноября в 23:20
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Илона Маска обвинили в захвате орбиты Земли

Речь идёт о запуске группировки спутников Starlink для обеспечения жителей Земли доступом к интернету.
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МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
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В Кургане вынесли приговор женщине, бившей дочь головой о батарею

Курганский горсуд назначил условный срок женщине, которая била свою маленькую дочь головой о батарею, а зимой оставила у подъезда в мороз двух свои детей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 01:58
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Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети

В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).
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Новая платформа MediaTek разгромила и Kirin 990, и Snapdragon 855+

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Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей

Россия не понимает и не принимает обвинения в связи с ЧП в Солсбери, но Лондон обижен на Москву из-за этого, считает посол в Великобритании Андрей Келин.
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Фракцию партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» покинут 11 парламентариев.
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала очередное новое фото матери.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обнаружили тайник с взрывчатыми веществами на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области.
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