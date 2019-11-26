В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны. По словам главы министерства, сейчас этот риск стопроцентный. Алексей Оржель при этом отметил: Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение.

Общество В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.

Политика Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.

Происшествия Пограничники задержали в Приморье 18 браконьеров из КНДР Российские пограничники задержали 18 рыбаков из КНДР на трех судах, которые нелегально ловили краба у берегов Приморья, сообщает региональное погрануправление ФСБ РФ.

Происшествия Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР Ходатайство главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве о заключении Ирины Голосной под стражу на два месяца планировалось рассмотреть в минувшую пятницу, однако суд отложил процесс на трое суток, продлив подследственной на это время срок задержания.

Политика Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.

Общество Роструд предупредил о рассылающих штрафы мошенниках Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) предупредила, что мошенники придумали новую преступную схему, в рамках которой они рассылают поддельные постановления о штрафах от имени трудовых инспекций.

Политика МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Происшествия В Кургане вынесли приговор женщине, бившей дочь головой о батарею Курганский горсуд назначил условный срок женщине, которая била свою маленькую дочь головой о батарею, а зимой оставила у подъезда в мороз двух свои детей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.

Авто Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).

Политика Посол в Лондоне рассказал об обидах Британии из-за дела Скрипалей Россия не понимает и не принимает обвинения в связи с ЧП в Солсбери, но Лондон обижен на Москву из-за этого, считает посол в Великобритании Андрей Келин.