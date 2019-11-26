Энергетика

Вести.RuВести.RuМинэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны. По словам главы министерства, сейчас этот риск стопроцентный. Алексей Оржель при этом отметил: Киев делает все возможное, чтобы подписать новое соглашение.
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Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с «Газпромом»

РИА Новостивчера в 21:06

В Киеве назвали подписание транзитного контракта с «Газпромом» приоритетом для Украины

ТАССвчера в 08:42

Украина заявила о «стопроцентном» риске прекращения транзита российского газа

ФАНвчера в 19:08

Пушков заявил о метаниях Украины между исками и контрактом с «Газпромом»

REGNUMвчера в 19:59

На Украине заявили о «стопроцентном риске» прекращения транзита газа

Известиявчера в 19:56

Минэнерго Украины назвало условие снижения цен на газ для населения

RT на русскомвчера в 11:07

На Украине заявили о «стопроцентном» риске прекращения транзита газа

Взгляд.рувчера в 20:24
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Энергетика

Bloomberg: «Сила Сибири» существенно изменит расклад сил на мировых газовых рынках

Речь идет о газопроводе «Сила Сибири» длиной 2980 километров, который свяжет новые газовые месторождения Ковыктинское и Чаяндинское с Благовещенском, находящимся на российско-китайской границе.
Expert.ru вчера в 04:45
Спорт

Прыгун в воду Захаров отстранен на 18 месяцев за пропуск допинг-тестов

Известия вчера в 23:53
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища

Украина в случае отсутствия транзитного контракта намерена с нового года закачивать российский газ, предназначенный для европейцев, в свои хранилища.
РИА Новости 00:27
Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

В интернете расспространилась видеозапись, на которой видно, как подросток сбрасывает снег с козырька над входом в школу.
Российская газета вчера в 01:41
Политика

Демократы направят доклад по импичменту Трампа в конгресс

Представители Демократической партии намерены направить в юридический комитет доклад по расследованию в рамках импичмента президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.
Газета.Ru вчера в 20:32
Авто

Названы топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в России

За 9 месяцев 2019 года россияне купили более 98 тыс. новых легковых автомобилей с дизельным двигателем, т. е. на них приходится 8,3% всех продаж на рынке.
Автоновости дня вчера в 07:16
Космос

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» может быть перенесен

Специалисты на космодроме Байконур выявили замечания при подготовке к запланированному на 1 декабря 2019 года запуску грузового корабля "Прогресс МС-13".
Газета.Ru вчера в 04:57
Общество

Три обряда, которые обеспечат благополчие в грядущем новом году

В народе испокон веков верили, что чем больше пельменей слепило и съело семейство, тем удачнее и благополучнее для него будет грядущий год.
Московский Комсомолец вчера в 11:02
Технологии

Создание единого поставщика телеконтента оценили в 50 млрд рублей

На создание единого поставщика контента 20 общедоступных телеканалов в Сети потребуются дополнительные 50 млрд рублей.
Русская Планета вчера в 22:47
Хоккей

Панарин повторил достижение Буре 17-летней давности

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победили в овертайме «Миннесоту» — 3:2. Первой звездой встречи стал российский форвард хозяев Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик.
Спорт-Экспресс вчера в 22:39
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru вчера в 10:14
Политика

Совфед одобрил закон о СМИ-иноагентах

Совфед одобрил закон, который позволяет признавать иноагентами физлиц, получающих финансирование из-за рубежа.
ФедералПресс вчера в 08:15
Политика

Против митингующих в Тбилиси применили водометы

Вести.Ru вчера в 22:41
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время, пишет портал WABetaInfo.
Известия вчера в 22:27
Политика

Зеленский обещал вернуть из России имущество украинских кораблей

Россия обязательно вернет Украине отсутствующее имущество с возвращенных ранее Киеву украинских судов, арестованных в ноябре 2018 г. в Керченском проливе.
Утро.ru вчера в 12:52
Происшествия

В Албании произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших

В результате мощного землетрясения в Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушились.
BFM.ru 00:32
Общество

Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
РИА Новости вчера в 12:21
Политика

«Рособоронэкспорт» заявил о планах поставки Турции второго полка С-400

РБК 00:37
Происшествия

Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.
РИА Новости вчера в 16:55
Общество

В 2020 году украинцам придется затянуть пояса

Бюджет Украины принят с дефицитом всего 2,09%, инфляцию установили на уровне 5,5%, по мнению украинских депутатов рост экономики в стране должен составить в 2020 году 3,7%. Более трети бюджета должно пойти на погашение государственного долга Украины.
Новостной фронт вчера в 23:32
Наука

Учёные нашли клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину

Учёные из Торонтского университета в Канаде обнаружили клетки мозга, которые вызывают отвращение к никотину.
News.ru вчера в 20:56
Общество

Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц

Система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека, говорится в решении Савеловского суда.
Ведомости вчера в 18:09
Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 00:09
Шоу-бизнес

Анна Ковальчук сделала заявление о женитьбе Бориса Корчевникова

Комсомольская правда вчера в 16:53
Экономика

Продажи новостроек в России за три квартала выросли на 16%

Продажи новостроек в России физлицам за три квартала 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 490 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), следует из материалов Росреестра, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 08:01
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Российская газета вчера в 22:40
Здоровье

Стало известно о вреде спорта для курильщиков

Как подчеркнул специалист, когда человек курит, нагрузка на сердце и дыхание увеличивается.
Вечерняя Москва 00:06
Общество

В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 02:40
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о беременности Светланы Ходченковой

Как сообщает «Московский Комсомолец», Ходченкова ждёт ребёнка от юмориста Семёна Слепакова.
News.ru вчера в 09:37
Как работают Яндекс.Новости?
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