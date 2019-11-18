Политика

РИА НовостиРИА НовостиМинэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.
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Минэнерго Украины отвергло новые предложения «Газпрома» о контрактах на транзит газа

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