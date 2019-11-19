Политика
РИА НовостиМинэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.
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Шоу-бизнес
Кети Топурия впервые показала фото с новым избранником
Наука
На плато Наска нашли новые рисунки загадочных монстров
Японские ученые из университета Ямагата обнаружили на знаменитом плато Наска новые геоглифы, расшифровать некоторые из них пока не удалось.
Происшествия
В Приамурье проверят студентов — владельцев оружия после ЧП в колледже
Полиция и Росгвардия Амурской области разрабатывает профилактические меры по проверке студентов, владеющих оружием, после стрельбы в колледже Благовещенска, сообщает правительство региона.
Наука
Австралопитек Люси была не умнее современных обезьян
Австралийские исследователи выяснили, что древние предки людей, к которым относится и знаменитая Люси, были более глупыми по сравнению с современными обезьянами.
Культура
В Улан-Удэ выступит Приморская сцена Мариинского театра
С 18 по 22 ноября в столице Бурятии пройдут гастроли Приморской сцены Мариинского театра.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Футбол
«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном для Павла Мамаева матче
Общество
Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»
Технологии
Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III
Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.
Армия и оружие
В Сирии попытались сжечь российский патруль
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Общество
Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами
Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Общество
Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории
На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Армия и оружие
В Польше рассказали о сценариях войны США и России
Издание Myśl Polska в опубликованном материале рассказало о двух сценариях войны между Россией и США.
Наука
Фронтир нейронаук. Астроциты мешают восстанавливаться мозгу
Сегодня речь пойдет о восстановлении мозга после инсульта. Тезис о том, что нервные клетки не восстанавливаются, давно опровергнут.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Авто
Представили обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage
Японская компания обновила две своих модели - Mirage и Attrage. Автомобили ориентированы на рынок Таиланда.
Футбол
Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором рассказал о финансовых проблемах ФК.
Происшествия
В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Общество
Регион вошел в топ-30 по привлекательности рынка труда для пенсионеров
Калининградская область заняла 26-ю позицию из 79 в рейтинге регионов с наиболее благоприятными условиями рынка труда для пенсионеров в России.
Здоровье
Уже не смешно: глава Минздрава рассказала о средних зарплатах врачей
Врачи и фармацевты с высшим образованием получают в среднем 79 тысяч рублей, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова вчера на телеканале «Россия-1».
Политика
Власти планируют в шесть раз увеличить субсидии институту Жириновского
Субсидии Институту мировых цивилизаций могут увеличиться в 2020 году почти в шесть раз — с 60 до 353,8 млн рублей.
Происшествия
В Красноярске из офиса похитили почти 6 кг золота
В Красноярске полиция разыскивает злоумышленников, похитивших из сейфа в одном из офисов в центре города 5,9 кг золота.
Шоу-бизнес
Тарасов требует в восемь раз снизить алименты для старшей дочери
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов пытается уладить финансовые вопросы касательно содержания своей старшей дочери Ангелины.