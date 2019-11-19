Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

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