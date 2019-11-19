Политика

RT на русскомRT на русскомМинэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
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Минэнерго Украины отвергло новые предложения «Газпрома» о контрактах на транзит газа

ТАССвчера в 16:46

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту

РИА Новостивчера в 21:36

В Минэнерго Украины заявили о готовности к зимнему сезону без транзита

РБКвчера в 18:56

Новости за ночь: Украина отвергла предложение «Газпрома»

Национальная служба новостейвчера в 23:40

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

RT на русскомвчера в 16:32

Минэнерго Украины назвало предложение «Газпрома» о контракте неприемлемым

Коммерсантъвчера в 16:32

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Газета.Ruвчера в 16:23
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Общество

Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному

Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
MedikForum.ru 15 ноября в 22:00
Происшествия

В СКР сообщили причины обыска в СО РАН и рассказали об уголовном деле

Новосибирским следственным управлением СКР в отношении 77 — летнего сотрудника СО РАН возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:08
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM вчера в 04:23
Финансы

Направление движения рубля зависит от Минфина РФ

Максимальную роль в динамике рубля по дням может сыграть момент возобновления более ярко выраженной положительной динамики по индекса Мосбиржи и РТС, чего очевидно, стоит ожидать уже на этой неделе в ответ на достижение соответствующих новых пиков западными биржевыми площадками.
REGNUM вчера в 07:56
Экономика

В России продолжается заметный рост промышленного производства

Промышленное производство в России в октябре 2019 года выросло на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% по сравнению с октябрём 2018 года.
REGNUM вчера в 08:29
Происшествия

Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 23:36
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru вчера в 20:56
Политика

В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента

Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.
РБК вчера в 08:43
Здоровье

Уже не смешно: глава Минздрава рассказала о средних зарплатах врачей

Врачи и фармацевты с высшим образованием получают в среднем 79 тысяч рублей, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова вчера на телеканале «Россия-1».
Усолье.Инфо вчера в 19:22
Происшествия

В Челябинске горит компрессорный завод

В Челябинске утром 19 ноября загорелся компрессорный завод. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
REGNUM вчера в 23:08
Кино

Кинолента «Ford против Ferrari» стала лидером российского проката

По данным СМИ, лидером российского проката стал фильм «Ford против Ferrari», собравший за четыре дня 214,5 млн рублей.
Рамблер вчера в 03:54
Политика

Китайцы назвали четыре слабые стороны России

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.
Вести.Ru вчера в 02:10
Наука

Витамин D и добавки с омега-3 не снижают воспаление в организме

Американские медицинские специалисты в ходе проведенного исследования сделали вывод о том, что витамин D и омега-3 жирных кислот не способны полноценно защитить организм человека от воспалительного процесса, а в некоторых случаях даже повышают его.
Ugpressa.ru вчера в 23:15
Экономика

ЕС может перестать финансировать нефтегазовые и угольные проекты

Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов.
Газета.Ru вчера в 23:21
Политика

Переданные Россией катера буксируют в Украину

Командование Военно-морских сил Украины подтвердило получение от России своих катеров, задержанных еще год назад в Керченском проливе.
Аргументы неделi. Крым вчера в 06:44
Общество

Согласован порядок продажи «красивых номеров»

В сети цена номеров доходит до 1 – 2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину.
Коммерсантъ вчера в 17:03
Армия и оружие

Польские СМИ составили два сценария войны США с Россией

Два сценария потенциального вооружённого конфликта между США и РФ опубликовал 18 ноября общественно-политический еженедельник «Мысль Польши».
REGNUM вчера в 22:42
Космос

Екатеринбуржцы заметили в небе природное явление, похожее на северное сияние

Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев пояснил Е1.RU, что северное сияние в наших краях увидеть можно, но в городе его обычно не видно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:59
Футбол

Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

Чемпионат вчера в 16:15
Происшествия

Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста

Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 08:28
Политика

«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота

Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 09:25
Происшествия

В бактериологической лаборатории в Курганской области произошел пожар

Пожарные в Курганской области потушили возгорание, которое возникло в бактериологической лаборатории в селе Шатрове на площади 150 кв. м. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС России.
ТАСС вчера в 18:55
Экономика

Преемник Путина затаился в органах госнадзора – Делягин

«По сути, Минфин и в целом либеральное правительство Медведева слепо и агрессивно наращивают фискальное давление на Россию, пользуясь для этого любым предлогом, – вероятно, стараясь просто раздавить нас и наши жизни, как скорлупу ореха», - констатировал экономист.
Infox.ru вчера в 08:17
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Футбол

Мамаев сыграет первый матч после выхода из колонии

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии.
DP.RU 17 ноября в 07:52
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Экономика

Впервые за 40 лет в Магаданской области добыли более 40 т золота

Колымские золотопромышленники добыли в этом году 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя.
ТАСС вчера в 21:31
Политика

В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
РБК вчера в 22:37
Происшествия

Парня пропавшей без вести автоледи задержали и заковали в наручники

NGS24 В Красноярском крае задержали молодого человека, с которым незадолго до исчезновения встречалась 29-летняя Галина Миненко.
РЕН ТВ вчера в 11:46
Авто

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E

Глобальная электрификация транспорта вышла на новый уровень, когда Ford представила Mustang Mach-E.
Хайтек+ вчера в 03:25
Как работают Яндекс.Новости?
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