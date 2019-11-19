Политика
RT на русскомМинэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Общество
Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному
Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
Происшествия
В СКР сообщили причины обыска в СО РАН и рассказали об уголовном деле
Новосибирским следственным управлением СКР в отношении 77 — летнего сотрудника СО РАН возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Финансы
Направление движения рубля зависит от Минфина РФ
Максимальную роль в динамике рубля по дням может сыграть момент возобновления более ярко выраженной положительной динамики по индекса Мосбиржи и РТС, чего очевидно, стоит ожидать уже на этой неделе в ответ на достижение соответствующих новых пиков западными биржевыми площадками.
Экономика
В России продолжается заметный рост промышленного производства
Промышленное производство в России в октябре 2019 года выросло на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% по сравнению с октябрём 2018 года.
Происшествия
Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
Общество
Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить
Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Политика
В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента
Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.
Здоровье
Уже не смешно: глава Минздрава рассказала о средних зарплатах врачей
Врачи и фармацевты с высшим образованием получают в среднем 79 тысяч рублей, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова вчера на телеканале «Россия-1».
Происшествия
В Челябинске горит компрессорный завод
В Челябинске утром 19 ноября загорелся компрессорный завод. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Кино
Кинолента «Ford против Ferrari» стала лидером российского проката
По данным СМИ, лидером российского проката стал фильм «Ford против Ferrari», собравший за четыре дня 214,5 млн рублей.
Политика
Китайцы назвали четыре слабые стороны России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.
Наука
Витамин D и добавки с омега-3 не снижают воспаление в организме
Американские медицинские специалисты в ходе проведенного исследования сделали вывод о том, что витамин D и омега-3 жирных кислот не способны полноценно защитить организм человека от воспалительного процесса, а в некоторых случаях даже повышают его.
Экономика
ЕС может перестать финансировать нефтегазовые и угольные проекты
Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов.
Политика
Переданные Россией катера буксируют в Украину
Командование Военно-морских сил Украины подтвердило получение от России своих катеров, задержанных еще год назад в Керченском проливе.
Общество
Согласован порядок продажи «красивых номеров»
В сети цена номеров доходит до 1 – 2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину.
Армия и оружие
Польские СМИ составили два сценария войны США с Россией
Два сценария потенциального вооружённого конфликта между США и РФ опубликовал 18 ноября общественно-политический еженедельник «Мысль Польши».
Космос
Екатеринбуржцы заметили в небе природное явление, похожее на северное сияние
Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев пояснил Е1.RU, что северное сияние в наших краях увидеть можно, но в городе его обычно не видно.
Футбол
Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста
Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота
Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
Происшествия
В бактериологической лаборатории в Курганской области произошел пожар
Пожарные в Курганской области потушили возгорание, которое возникло в бактериологической лаборатории в селе Шатрове на площади 150 кв. м. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС России.
Экономика
Преемник Путина затаился в органах госнадзора – Делягин
«По сути, Минфин и в целом либеральное правительство Медведева слепо и агрессивно наращивают фискальное давление на Россию, пользуясь для этого любым предлогом, – вероятно, стараясь просто раздавить нас и наши жизни, как скорлупу ореха», - констатировал экономист.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Футбол
Мамаев сыграет первый матч после выхода из колонии
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в воскресенье сыграет первый матч после выхода на свободу из колонии.
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Экономика
Впервые за 40 лет в Магаданской области добыли более 40 т золота
Колымские золотопромышленники добыли в этом году 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя.
Политика
В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе
Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
Происшествия
Парня пропавшей без вести автоледи задержали и заковали в наручники
NGS24 В Красноярском крае задержали молодого человека, с которым незадолго до исчезновения встречалась 29-летняя Галина Миненко.
Авто
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E
Глобальная электрификация транспорта вышла на новый уровень, когда Ford представила Mustang Mach-E.