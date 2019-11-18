Политика
ИзвестияМинэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Оржель добавил, что в случае подписания долгосрочного контракта на транзит газа в необходимых объемах украинская сторона готова идти на компромиссы. «Газпром» 18 ноября направил украинскому «Нафтогазу» официальное предложение продлить транзитный контракт на год или заключить новый.
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с чего всё началось
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко на своей странице в Facebook написал, что получил от руководства «Газпрома» предложение о продлении контракта на транзит газа.Профиль13:34
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В «Нафтогазе» ответили мемом на заявление «Газпрома» по транзитному контракту
Rambler News Service11:52
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