Политика

ИзвестияИзвестияМинэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Оржель добавил, что в случае подписания долгосрочного контракта на транзит газа в необходимых объемах украинская сторона готова идти на компромиссы. «Газпром» 18 ноября направил украинскому «Нафтогазу» официальное предложение продлить транзитный контракт на год или заключить новый.
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с чего всё началось
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко на своей странице в Facebook написал
, что получил от руководства «Газпрома» предложение о продлении контракта на транзит газа.
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