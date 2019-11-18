с чего всё началось

Оржель добавил, что в случае подписания долгосрочного контракта на транзит газа в необходимых объемах украинская сторона готова идти на компромиссы. «Газпром» 18 ноября направил украинскому «Нафтогазу» официальное предложение продлить транзитный контракт на год или заключить новый.

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

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