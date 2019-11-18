Политика
Газета.RuМинэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа. Об этом он сказал в эфире канала ICTV.
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Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
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Россия обыграла Хорватию на старте Кубка Дэвиса
Технологии
Первое впечатление от Google Stadia
Несколько западных изданий получили предварительный доступ к платформе Google Stadia и уже поделились своим мнением о новинке.
Футбол
Сборная Италии разгромила команду Армении
В Палермо завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе J, где сборная Италии принимала команду Армении.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Политика
Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей
Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
Политика
США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины
Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Политика
В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
Общество
При разгоне митингующих в Тбилиси задержали 37 человек
Во время разгона митинга и акции протеста у здания парламента Грузии задержали 37 человек, сообщили в МВД.
Политика
На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений
По словам дипломата, президенты стран нормандского формата могут признать, что в течение пяти лет «Минские соглашения не продемонстрировали своей живучести и не принесли мир в Украину».
Здоровье
В Таганроге выросло число ВИЧ-инфицированных пенсионеров
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число заболевших ВИЧ выросло на 14%.
Происшествия
На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку
20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Футбол
Сборная Дании вышла на Евро-2020, где сыграет с командой России
Сборная Дании заняла второе место в группе D, сыграв вничью 1:1 с командой Исландии и вышла в финальный раунд чемпионата Европы-2020.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова подогрела слухи о четвертой беременности
Многие поспешили спросить у Кожевниковой, не выбрано ли платье с завышенной талией в связи с беременностью, но пока девушка оставила эти замечания без внимания.
Политика
В Госдуме отреагировали на заявление Лукашенко об условиях интеграции
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил мнение насчет заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что республика может отказаться от интеграции с Россией.
Общество
Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»
Космос
Crew Dragon оказался дешевле «Союза МС»
В ноябре вице-президент США Майкл Пенс заявил, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский «Союз МС».
Армия и оружие
ЕС предлагает защитить гражданскую авиацию от российских средств РЭБ
Евросоюз предложил обеспечить устойчивость гражданской авиации от помех в работе глобальной спутниковой навигационной системы.
Общество
Глава Якутии подтвердил строительство моста через реку Лену
Происшествия
Угодивших в Фонтанку детей выписали из больницы
Вечером 18 ноября медики больницы Раухфуса одобрили выписку девятилетнего мальчика и его пятимесячной сестры, которые вместе с дедушкой оказались в ледяной Фонтанке после дорожного происшествия, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению.
Музыка
Представители России выступят третьими в финале «Детского Евровидения»
Общество
Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции
Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Мать убитой в Крыму пятилетней девочки оскорбили на похоронах
В селе Кропоткино в Крыму прошли похороны пятилетней девочки, которую убил отчим, сообщают СМИ.
Путешествия
Составлен рейтинг самых опасных стран для путешественников в 2020 году
Самыми опасными странами стали Сомали, Ливия, Афганистан и Венесуэла – они набрали меньше всего баллов во всех трех категориях, пишет «Профиль».
Энергетика
Нефть опустилась ниже $62 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают находиться в «красной зоне», нефть марки Brent опустилась до минимума сессии ниже $61 за баррель, 18 ноября передает агентство Reuters.