Политика

Газета.RuГазета.RuМинэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа. Об этом он сказал в эфире канала ICTV.
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с чего всё началось
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко на своей странице в Facebook написал
, что получил от руководства «Газпрома» предложение о продлении контракта на транзит газа.
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