с чего всё началось

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа. Об этом он сказал в эфире канала ICTV.

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

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