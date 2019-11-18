Политика
Газета.RuМинэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа. Об этом он сказал в эфире канала ICTV.
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Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко на своей странице в Facebook написал, что получил от руководства «Газпрома» предложение о продлении контракта на транзит газа.Профиль13:34
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В «Нафтогазе» ответили мемом на заявление «Газпрома» по транзитному контракту
Rambler News Service11:52
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