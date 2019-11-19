Политика
Газета.RuМинэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа. Об этом он сказал в эфире канала ICTV.
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Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Кино
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия «Союзмультфильм» объявила о разработке новых серий мультфильма «Ну, погоди».
Интернет
«Ростелеком» назвал основные киберриски для промышленности
Три четверти, или 72% уязвимостей, найденных в программном обеспечении, которое используется в промышленности, могут парализовать работу предприятия, следует из отчета компании «Ростелеком-Солар» (есть у РБК).
Авто
Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Происшествия
В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН
Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
Общество
Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами
Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
Армия и оружие
Курды подожгли российский патруль в Сирии
В Сирии члены Рабочей партии Курдистана атаковали российскую военную технику, патрулировавшую территорию совместно с турками.
Единоборства
Иранский Халк дебютирует в кулачных боях
Известный иранский тяжелоатлет и пауэрлифтер, Саджад Гариби, более известный как «Иранский Халк», попробует себя в кулачных боях и дебютирует под баннером Bare Knuckle FC в следующем году.
Хоккей
Форвард «Авангарда» Широков забил гол «Салавату» финтом Кучерова
Нападающий «Авангарда» Сергей Широков повторил прием Никиты Кучерова в матче чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».
Театры
Юрий Поляков: «То, что случилось с Дорониной, вызывает оторопь»
На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.
Общество
В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии
В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.
Общество
В России резко выросло число персональных банкротств граждан
В России в 2019 году в полтора раза увеличилось число персональных банкротств, говорят данные проекта ОНФ "за права заемщиков".
Общество
Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории
На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Фигурное катание
Медведева прокомментировала слухи о своей беременности
Политика
США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными
Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.
Общество
Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену
Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Всемирная туалетная организация захотела провести саммит в России
Всемирная туалетная организация надеется провести туалетный саммит в России.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Футбол
Сборная Дании вышла на Евро-2020, где сыграет с командой России
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Общество
На Колыме объяснили непривлекательность рынка труда для пенсионеров
Наиболее благоприятные условия рынка труда для пенсионеров в России сложились в Москве, Петербурге и ряде областей Черноземья, менее комфортно пенсионерам работается в Чечне, Туве и на Алтае, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Происшествия
Непорядок в СИЗО
При посещении аптеки и медицинской части СИЗО установлено отсутствие лекарственных препаратов, наличие которых предусмотрено законодательством.
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Футбол
Италия — Армения 9:1
Сборная Италии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J разгромила команду Армении со счётом 9:1. Встреча состоялась в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера».
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже
Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
Наука
Новые ультразвуковые голограммы можно услышать и потрогать
Учёными впервые созданы голограммы, которые можно увидеть невооружённым глазом, а также услышать и пощупать.