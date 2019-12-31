Энергетика
ПРАЙММинэнерго Украины ожидает доход от транзита газа в $2-3 млрд в год
Ежегодный доход Украины от транзита российского газа в Европу будет составлять от двух до трех миллиардов долларов, ожидает министр энергетики Алексей Оржель. Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений для продолжения транзита газа.
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Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Политика
Путин в новогоднем обращении призвал россиян к единству
На Камчатке уже наступил Новый год, президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
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В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях
Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
Хоккей
КХЛ назвала лучших игроков декабря
Лучшим форвардом назван хоккеист «Барыса» Роман Старченко. Игрок сыграл в 11 матчах, в 7 из них «Барыс» победил, Роман забросил 8 шайб.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»
Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
Политика
Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по поставкам нефти в страну, передаёт БЕЛТА.
Общество
Большинство южнокорейцев назвали свою страну «адом»
Большинство граждан Южной Кореи хотят уехать из своей страны, называя ее «адом», сообщает местное издание The Hankyoreh («Корейская нация») со ссылкой на результаты социологического исследования.
Происшествия
Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Общество
Медведев поздравил россиян с Новым годом
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом.
Футбол
Радимов предрек Кокорину статус лучшего нападающего России
Наставник «Зенита-2» добавил, что готов поспорить, что в весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Кокорин забьет больше голов, чем любой другой футболист.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Шоу-бизнес
Самбурская в бикини спародировала беременную Эшли Грэм
Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в Instagram фотопародию на кадры американской модели Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности.
Политика
Немцы отвели Путину и Меркель ведущие роли в 2020 году
Происшествия
ОМОН встретил пришедших за зарплатой сотрудников SPAR
Политика
Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной
Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому "Газпром" заключит договор с "Нафтогазом", по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.
Гаджеты
Названы причины, по которым Apple вырастет в цене в 2020 году
Аналитики из Loup Ventures недавно заявили, что в 2020 году акции Apple продолжат дорожать.
Гаджеты
Последний флагман года уже установил рекорд
Компания Oppo представила флагманские смартфоны Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro всего несколько дней назад назад, но они уже успели установить свой первый рекорд.
Энергетика
«Нафтогаз» надеется на прокачку через Украину 75 миллиардов кубов газа
Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев надеется, что в 2020 году через Украину будет прокачано 75 миллиардов кубометров российского газа.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Авто
Jaguar Land Rover рассказал о новых моделях для России
Jaguar Land Rover рассказал о «виртуальной» электронике в интерьере Новый Jaguar F-Type уже доступен для заказа в нашей стране.
Политика
Песков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»
«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com из-за требования от отелей обязательного соблюдения паритета цен.
Авто
Вишнёвую «Чайку» Брежнева продают за 120 тысяч евро
За вишнёвую "Чайку" с пробегом 72500 км просят 120 тысяч евро или 8,3 млн рублей по текущему курсу.
Общество