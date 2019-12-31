Ежегодный доход Украины от транзита российского газа в Европу будет составлять от двух до трех миллиардов долларов, ожидает министр энергетики Алексей Оржель. Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений для продолжения транзита газа.

Минэнерго Украины ожидает доход от транзита газа в $2-3 млрд в год

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