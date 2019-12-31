Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъМинэнерго Украины ждет $2–3 млрд дохода от транзита газа ежегодно

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Доход Украины от транзита российского газа в Европу каждый год будет достигать от $2 млрд до $3 млрд, заявил глава украинского Минэнерго Алексей Оржель. В ночь на 31 декабря «Газпром» и «Нафтогаз» подписали комплект соглашений и контрактов для реализации протокола по газу.
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Минэнерго Украины ждет $2–3 млрд дохода от транзита газа ежегодно

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