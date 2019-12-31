Энергетика
КоммерсантъМинэнерго Украины ждет $2–3 млрд дохода от транзита газа ежегодно
Доход Украины от транзита российского газа в Европу каждый год будет достигать от $2 млрд до $3 млрд, заявил глава украинского Минэнерго Алексей Оржель. В ночь на 31 декабря «Газпром» и «Нафтогаз» подписали комплект соглашений и контрактов для реализации протокола по газу.
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Хоккей
Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ
Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
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Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
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Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант изменения правила определения офсайда, сообщает The Times.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе
В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Общество
МИД ответил на сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»
Ранее СМИ сообщили, что сотрудники внешнеполитического ведомства якобы планируют провести вечеринку в стиле "Великого Гэтсби" за 2,5 миллиона рублей.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Энергетика
Молдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа
Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекал в 2019 году.
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Энергетика
Reuters: Россия 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию
Затянувшиеся переговоры РФ и Белоруссии об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в 2020 году могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли.
Политика
Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»
Санкции США, введенные в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», являются неэффективными, об этом говорится в материале журнала Forbes.
Авто
Представлен купеобразный электрический паркетник Nio EC6
В первом случае пробег на одной зарядке по циклу NEDC составляет 425 — 435 км (в зависимости от мощности), а во втором — 605 — 615 км. Именно дальнобойность должна стать козырем электромобилей Nio.
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года
Дополнительные дни отпуска С 1 января 2020 года количество оплачиваемых дней отпуска россиян увеличится из-за вступления в силу закона об обязанности работодателя предоставлять работнику один оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
Происшествия
В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне
В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".
Шоу-бизнес
Самбурская в бикини спародировала беременную Эшли Грэм
Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей страничке в Instagram фотопародию на кадры американской модели Эшли Грэм, которая находится на позднем сроке беременности.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Спорт
Глава WADA Риди: «Санкции против России стали главным достижением»
Глава WADA Крейг Риди назвал борьбу с допингом в России одним из главных успехов организации.
Гаджеты
В рекламе показали новые умные часы Xiaomi Watch Color
В социальной сети Twitter автор странички AndroidSaint опубликовал рекламный ролик новых Xiaomi Watch Color.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Финансы
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Общество
Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии
Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Политика
Варшава пытается сорвать выступление Путина в Иерусалиме в январе 2020 года
Польский истеблишмент с опасением ждет января 2020 года, когда президент России Владимир Путин станет одной из центральных фигур на Дне памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.
Шоу-бизнес
Мария Порошина похвасталась музыкальным талантом годовалого сына
Популярная актриса театра и кино Мария Порошина является многодетной матерью, воспитывающей пять детей от разных мужчин.
Политика
России вернули прожившего полтора года в консульстве в Одессе моряка
Дипломаты приняли решение позволить ему поселиться в дипмиссии — там он прожил полтора года.