Энергетика
КоммерсантъМинэнерго Украины ждет $2–3 млрд дохода от транзита газа ежегодно
Доход Украины от транзита российского газа в Европу каждый год будет достигать от $2 млрд до $3 млрд, заявил глава украинского Минэнерго Алексей Оржель. В ночь на 31 декабря «Газпром» и «Нафтогаз» подписали комплект соглашений и контрактов для реализации протокола по газу.
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Политика
Захарова рассказала об отношении к Грете Тунберг
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг в первую очередь является ребёнком.
Происшествия
Авиакомпания Bek Air назвала предварительную причину крушения самолета
Потерпевший катастрофу самолет вылетел вслед за Airbus 321 через минуту, что тоже является подтверждением причины трагедии, добавил Эрик Сапаров.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Месседжер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Общество
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор зафиксировал в Москве новый вид обмана жителей, передает агентство новостей "Москва".
Культура
Новогодняя серия «Простоквашино» появилась в Сети
Новая серия мультсериала «Новое Простоквашино» вышла на YouTube-канале «Союзмультфильма» в понедельник.
Общество
Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.
Экономика
Агентство НКР присвоило свой первый кредитный рейтинг
Рейтинговое агентство «Национальный кредитный рейтинг» (НКР) сообщило, что присвоило Совкомбанку кредитный рейтинг AA- (ru) со стабильным прогнозом.
Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
Во второй половине 2020 года рынок будет очень чувствителен к предвыборной повестке в США, говорит она: от того, будет ли переизбран президент США Дональд Трамп на второй срок, зависят перспективы отношений страны с Россией, а значит, и риски новых санкций, и перспективы российских рынков.
Гаджеты
В линейке Samsung Galaxy S20 появятся модели Galaxy S20+ и S20 Ultra
Базовой моделью станет Samsung Galaxy S20, экран которой будет иметь диагональ 6,2 дюйма.
Общество
Скандал перед Рождеством: ярославскому священнику запретили служить
Официальный представить Ярославской епархии все же прояснил отдельные детали вынесенного церковным судом решения: - Данное запрещение в священнослужении связано с не должным осуществлением о. Александром его прямых обязанностей как священника и настоятеля приходской общины.
Экономика
В России ограничат максимальный размер долга по кредитам
Максимальный размер задолженности по ссудам на срок до года не сможет быть больше самого долга более чем в 1,5 раза.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Общество
В США курсанты регулярно встречали инструктора нацистским приветствием
Группа курсантов, проходящих подготовку на курсах для тюремных надзирателей в Западной Вирджинии, "в знак уважения" регулярно встречала нацистским приветствием своего инструктора, которая считала себя "крутой как Гитлер", следует из доклада департамента штата по военным вопросам и общественной безопасности.
Здоровье
Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в Новый год
Люди провожают старый год, потом встречают новый, вопрос только в том, какое количество алкоголя они употребляют в процессе.
Общество
Как менялось лицо Путина за 20 лет: образы президента
Происшествия
В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом
Пассажирский автобус опрокинулся в Тульской области. В результате аварии пострадали семь человек.
Авто
Kia Seltos прошел краш-тест ANCAP
Футбол
Арсенал — Челси 1:2
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Гаджеты
В рекламе показали новые умные часы Xiaomi Watch Color
В социальной сети Twitter автор странички AndroidSaint опубликовал рекламный ролик новых Xiaomi Watch Color.
Футбол
УЕФА представил сборную открытий Лиги чемпионов
УЕФА на своём официальном сайте опубликовал символическую сборную, в которую вошли игроки, ставшие главными открытиями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Кино
О сюжете нового фильма о Гарри Поттере рассказали СМИ
По данным издания We Got This Covered, создатели фильмов о Гарри Поттере намерены снять продолжение фэнтези-истории, которая произойдет 20 лет спустя, передает РИА Новости.
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Политика
Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.