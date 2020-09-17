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Цены на нефть в этом году могут оставаться волатильными, но эти скачки вряд ли будут существенны. Об этом министр энергетики РФ Александр Новак сказал в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".