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ТАСС
ТАСС

Минэнерго допускает волатильность цен на нефть в этом году

Цены на нефть в этом году могут оставаться волатильными, но эти скачки вряд ли будут существенны. Об этом министр энергетики РФ Александр Новак сказал в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".В источнике
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Ведомости

Новак дал прогноз по восстановлению спроса на нефть

Ведомостивчера в 13:42
ТАСС

Минэнерго допускает волатильность цен на нефть в этом году

ТАССвчера в 13:33
Российская газета

Новак: Спрос на нефть в мире может восстановиться во II квартале 2021 года

Российская газетавчера в 12:51
RT на русском

Новак оценил текущие цены на нефть

RT на русскомвчера в 12:39
Интерфакс

Новак заявил о возможном восстановлении спроса на нефть во II квартале 2021 г

Интерфаксвчера в 12:34
РЕН ТВ

Новак обозначил сроки восстановления спроса на нефть

РЕН ТВвчера в 12:33
ИА Красная Весна

В Минэнерго РФ заявили, что цены на нефть соответствуют ситуации на рынке

ИА Красная Веснавчера в 13:20

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
РИА Новости05:58
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Названы самые частые киберугрозы первого полугодия

Злоумышленники в первом полугодии 2020 года чаще всего в кибератаках использовали фишинг, через него распространялись программы-шпионы, программы для загрузки вредоносного ПО и банковские трояны, говорится в исследовании международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
ПРАЙМ05:04

Пашаев подал расширенную жалобу на приговор Ефремову

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что подал расширенную жалобу в апелляционную инстанцию на приговор актера, осужденного 8 сентября на восемь лет колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом.
Ведомости04:36
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Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

"Президент во время декабрьского саммита в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", – заверил он.
Ruposters.ru04:31
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Лавров заявил о готовности России работать с любым правительством США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона готова работать с любым правительством США, которое будет сформировано по итогам выборов.
RT на русском05:21

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Взятка в особо крупном размере: в Саратовской области возбуждено новое дело

Саратов, 18 сентября 2020, 12:10 — REGNUM В Саратовской области в отношении бывшего сотрудника ГКУ «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере»).
REGNUM05:10
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Политологи начали публично отказываться от встречи с Памфиловой по поводу работы сайта ЦИК

Эксперты, которых ЦИК пригласил на встречу 23 сентября для «обсуждения актуальных вопросов» и «работы интернет-сайта», начали массово от нее отказываться, обратил внимание Znak.com.
Daily Moscow05:39
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