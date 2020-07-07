Энергетика

RT на русскомRT на русскомМинэнерго и ФАС подготовили меры по стабилизации рынка бензина

Министерство энергетики России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали нефтяным компаниям увеличить продажи топлива на бирже на 3% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на протокол совещания у замглавы Минэнерго Павла Сорокина.
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