Энергетика
RT на русскомМинэнерго и ФАС подготовили меры по стабилизации рынка бензина
Министерство энергетики России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали нефтяным компаниям увеличить продажи топлива на бирже на 3% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на протокол совещания у замглавы Минэнерго Павла Сорокина.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
Общество
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Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
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МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 15:55
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Ивлеева опубликовала в Instagram короткое видео, на котором она палит из оружия, а Элджей стоит рядом, прижимая ладони к ушам.
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Городской телеканал вчера в 17:36
Происшествия
Почти сто деревьев упали в Подмосковье из-за сильного ветра
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РИА Новости 14:00
Здоровье
Витамин D снижает вероятность развития болезней сердца
Медик заявила, что нужно знать показатель витамина D. Врач уточнила, что дефицит данного вещества является дополнительным фактором риска сердечно-сосудистых болезней.
МедиаПоток 04 июля в 06:52
Наука
Подтверждено, что некоторые животные могут предсказывать землетрясения
Discover24 05 июля в 05:09
Армия и оружие
Пентагон задействует спутники для прицеливания
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Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.
Вести.Ru 11:52
Общество
Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
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По данным испанских учёных, у некоторых участников исследования антитела пропадали в течение нескольких недель.
UfaTime.ru 16:40
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чумаков объяснил, что глобальная статистика, касающаяся распространения коронавируса, выглядит обнадеживающе.
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Футбол
Медведев прокомментировал «половой акт» Дзюбы и Азмуна
После триумфа в матче 26-го тура против «Краснодара» (4:2) Дзюба и Азмун имитировали половой акт в раздевалке.
ProstoProSport 14:23
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05 июля в 05:54
Футбол
Скончалась мать тренера ЦСКА Виктора Гончаренко
ODDS.ru вчера в 05:10
Футбол
Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
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Игры
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Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
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Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 13:01
Общество
В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом
Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.
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Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными
Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport вчера в 08:00