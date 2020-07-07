Энергетика
RT на русскомМинэнерго и ФАС подготовили меры по стабилизации рынка бензина
Министерство энергетики России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали нефтяным компаниям увеличить продажи топлива на бирже на 3% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на протокол совещания у замглавы Минэнерго Павла Сорокина.
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Политика
Трампа предупредили о знании Путиным английского языка
Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
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Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook
Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru 05:44
Происшествия
МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова
«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК вчера в 13:01
Футбол
Арсенал (Тула) — Крылья Советов 1:1 (Перерыв)
Первый тайм игры между тульским "Арсеналом" и "Крыльями Советов" из Сакмары завершился ничьей со счетом 1:1. Матч 27-ого тура Российской премьер-лиги проходит в эти минуты на Центральном стадионе в областном центре.
Тульская служба новостей 14:17
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17
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Авторы ремейка Mafia представили тизер геймплея
7 июля студия Hangar 13 опубликовала геймплейный тизер Mafia: Definitive Edition.
CyberSport.ru 11:33
Общество
В России предложили изменить водительские права и ПТС
МВД России разработало приказ, предлагающий внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС).
Lenta.ru 13:18
Политика
В Госдуме объяснили намерение США запретить TikTok
Попытка американских властей запретить популярное китайское приложение TikTok является результатом торговой конкурентной войны, развернутой США против Китая, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.
Ридус 13:39
Футбол
Бывший вице-президент «Монако» может стать гендиректором «Спартака»
Москва, 7 июля 2020, 15:30 — REGNUM Новым генеральным директором московского «Спартака» может стать бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.
REGNUM 08:30
Наука
В Бразилии обнаружили ядовитую амфибию, похожую на змею
В Бразилии ядовитые железы вдоль зубов у кольчатых червей обнаружили биологи.
Live24 02:18
Общество
Агаларов рассказал о прибыли за аренду помещений под госпиталь
Чистая прибыль Crocus Group за аренду правительством Московской области помещений в выставочном центре "Крокус Экспо" под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией составит 100-150 миллионов рублей, сообщил РИА Недвижимость президент группы Араз Агаларов.
РИА Новости 11:19
Общество
Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за авиабилеты
Правительство утвердило постановление, позволяющее выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты.
РИА Новости 13:41
Игры
Официальная презентация игр для Xbox Series X пройдет 23 июля
Мероприятие под названием Games Showcase состоится 23 июля, прямая трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
Деловое.ТВ вчера в 11:05
Происшествия
ФСБ планирует предъявить Сафронову обвинение в госизмене 13 июля
ФСБ планирует 13 июля предъявить обвинение в госизмене советнику главы Роскосмоса, бывшему корреспонденту газет "Коммерсант" и "Ведомости" Ивану Сафронову.
ТАСС 13:44
Армия и оружие
За сутки в российской армии выздоровели 68 военнослужащих
RT на русском 14:11
Политика
Зеленский сообщил о нарушениях в своей налоговой декларации
Президент Украины Владимир Зеленский лично сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, что не уведомил о значительных имущественных изменениях и не внес их в налоговую декларацию, пишет пресс-служба офиса главы государства.
Газета.Ru 12:45
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
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Президент Бразилии сообщил, что болен коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.
Вести.Ru 11:52
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Здоровье
В ХМАО бесплатно раздадут лекарство для профилактики коронавируса
В ХМАО бесплатно раздадут лекарство для профилактики коронавируса людям, которые контактировали с заболевшими.
URA.Ru 11:48
Общество
Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта в Германии
Трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая может быть использована для строительства газопровода «Северный поток — 2», вышла из порта Германии после того, как Дания смягчила требование к способным достроить трубопровод судам.
РБК 14:07
Автоспорт
Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии
Напомним, гонка Гран-при Австрии стала первой в текущем сезоне.
МК-Спорт 05 июля в 09:53
Армия и оружие
В Ливии ещё одним ЗРПК «Панцирь-С» стало меньше
На вооружении армии Хафтара стало одним ЗРПК «Панцирь-С» меньше.
Avia.pro 12:05
Общество
Власти РФ ввели льготы на ряд услуг ЖКХ для поддержки населения
Российские власти внесли коррективы в порядок оплаты услуг ЖКХ из-за пандемии. Об этом рассказал адвокат Олег Сухов в беседе с журналистами.
Экономика сегодня вчера в 01:26
Футбол
В «Зените» объявили решение по новому контракту Дзюбы
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о скором подписании нового контракта с лидером атак команды Артёмом Дзюбой.
Евро-футбол.ру 12:46