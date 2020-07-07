Энергетика
RT на русскомМинэнерго и ФАС подготовили меры по стабилизации рынка бензина
Министерство энергетики России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали нефтяным компаниям увеличить продажи топлива на бирже на 3% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на протокол совещания у замглавы Минэнерго Павла Сорокина.
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Глава ВОЗ заявил, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут
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Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
В какой-то момент несколько пилотов встали на колено, тем самым выражая поддержку движению Black Lives Matter.
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Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
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ФСБ попросила суд арестовать Ивана Сафронова по делу о госизмене
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В Ейске, Новороссийске и ряде других населённых пунктов Краснодарского края ввели подачу воды по графику в связи с засухой, которая наблюдается на территории региона более шести месяцев.
RT на русском 10:10
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