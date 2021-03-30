Источники уточняют, что подробно этот вопрос не обсуждался. В Минэнерго рассказали, что в условиях, когда цены на бензин в России сдерживаются за счет демпфера, импорт автомобильного бензина из Белоруссии в Россию экономически неэффективен по сравнению с экспортом за пределы ЕАЭС.

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С чего всё началось Российское правительство думает об импорте бензина из Белоруссии Российское правительство думает об импорте бензина из Белоруссии Как стало известно "Ъ", правительство поручило Минэнерго проработать вопрос поставок бензина из Белоруссии для увеличения предложения на внутреннем рынке. Коммерсантъ вчера в 17:36