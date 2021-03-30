Минэнерго и МИД прорабатывают вопрос импорта бензина из Белоруссии
Источники уточняют, что подробно этот вопрос не обсуждался. В Минэнерго рассказали, что в условиях, когда цены на бензин в России сдерживаются за счет демпфера, импорт автомобильного бензина из Белоруссии в Россию экономически неэффективен по сравнению с экспортом за пределы ЕАЭС.В источнике
С чего всё началось
Российское правительство думает об импорте бензина из Белоруссии
Российское правительство думает об импорте бензина из Белоруссии Как стало известно "Ъ", правительство поручило Минэнерго проработать вопрос поставок бензина из Белоруссии для увеличения предложения на внутреннем рынке.
Коммерсантъвчера в 17:36
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Минэнерго России проработает вопрос «неэффективного» импорта бензина из Беларуси
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