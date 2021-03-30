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Финансовая газета

Минэнерго и МИД прорабатывают вопрос импорта бензина из Белоруссии

Источники уточняют, что подробно этот вопрос не обсуждался. В Минэнерго рассказали, что в условиях, когда цены на бензин в России сдерживаются за счет демпфера, импорт автомобильного бензина из Белоруссии в Россию экономически неэффективен по сравнению с экспортом за пределы ЕАЭС.В источнике
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