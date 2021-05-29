Тест: какой иностранец для вас идеальный муж?

Еще 20 лет назад выйти замуж за иностранца было приблизительно тоже самое, что выиграть в лотерею: шансы невелики, но зато, уж если вытянул счастливый билет, жизнь за границей уверенно гарантировала счастье и достаток.