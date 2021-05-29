Минэнерго и Минфин планируют организовать специальную рабочую группу по налогам на площадке профильного комитета Госдумы, сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин. По его словам, это нужно для оперативной проработки налоговых мер для стимулирования нефтегазовой отрасли.

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