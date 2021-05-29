Минэнерго и Минфин создадут рабочую группу по налогам при комитете Госдумы
Минэнерго и Минфин планируют организовать специальную рабочую группу по налогам на площадке профильного комитета Госдумы, сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин. По его словам, это нужно для оперативной проработки налоговых мер для стимулирования нефтегазовой отрасли.В источнике
Минэнерго и Минфин решили создать рабочую группу по налогам в нефтяной отрасли
Общественная служба новостей22:43
Минэнерго и Минфин создадут рабочую группу по налогам в нефтяной отрасли
Парламентская газетавчера в 11:15
Павел Сорокин: На площадке Госдумы будет создана рабочая группа по налогообложению нефтегазовой отрасли
Агентство нефтегазовой информациивчера в 13:03