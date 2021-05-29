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Минэнерго и Минфин создадут рабочую группу по налогам при комитете Госдумы

Минэнерго и Минфин планируют организовать специальную рабочую группу по налогам на площадке профильного комитета Госдумы, сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин. По его словам, это нужно для оперативной проработки налоговых мер для стимулирования нефтегазовой отрасли.В источнике
ПРАЙМ
Парламентская газета
Общественная служба новостей
ФАН

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