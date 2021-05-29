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Минэнерго и Минфин создадут рабочую группу по налогам при комитете Госдумы

Минэнерго и Минфин планируют организовать специальную рабочую группу по налогам на площадке профильного комитета Госдумы, сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин. По его словам, это нужно для оперативной проработки налоговых мер для стимулирования нефтегазовой отрасли.В источнике
ПРАЙМ
Парламентская газета
ФАН

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Минэнерго и Минфин создадут рабочую группу по налогам в нефтяной отрасли

Парламентская газетавчера в 11:15

Минэнерго и Минфин создадут рабочую группу по налогам

ПРАЙМвчера в 15:54

Павел Сорокин: На площадке Госдумы будет создана рабочая группа по налогообложению нефтегазовой отрасли

Агентство нефтегазовой информациивчера в 13:03

Специальная рабочая группа по налогам будет создана в России

ФАНвчера в 12:51

Минэнерго и Минфин создадут рабочую группу по налогам при комитете Госдумы

Коммерсантъ19:44
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