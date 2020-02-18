Общество
Центр энергетической экспертизыМинэнерго и Минприроды не поддержали создание госкорпорации «Росшельф»
Минэнерго и Минприроды РФ раскритиковали предложение о создании госкорпорации "Росшельф", которая предполагалась как оператор для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу, сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Минприроды и Минэнерго резко раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации "Росшельф", рассказали источники "Ъ". Идею создать госкомпанию-оператора для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу предложил Владимиру Путину вице-премьер Юрий Трутнев.Коммерсантъвчера в 16:58
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Общество
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