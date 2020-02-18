Общество

Центр энергетической экспертизыЦентр энергетической экспертизыМинэнерго и Минприроды не поддержали создание госкорпорации «Росшельф»

Минэнерго и Минприроды РФ раскритиковали предложение о создании госкорпорации "Росшельф", которая предполагалась как оператор для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу, сообщает "Коммерсантъ".
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

«Росшельф» топят всем миром

Минприроды и Минэнерго резко раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации "Росшельф", рассказали источники "Ъ". Идею создать госкомпанию-оператора для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу предложил Владимиру Путину вице-премьер Юрий Трутнев.
Коммерсантъвчера в 16:58

Подробнее о событии

Правительство продолжает обсуждать вопрос создания госкорпорации «Росшельф»

ТАСС09:27

Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект о создании госкорпорации «Росшельф»

Вести.Ru04:34

«Росшельф» топят всем миром

Коммерсантъвчера в 16:58

СМИ узнали о близости к провалу идеи по созданию госкорпорации «Росшельф»

РБКвчера в 21:31

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»

Ведомостивчера в 21:29

Министерства раскритиковали идею создания новой госкорпорации

URA.Ruвчера в 20:38

Минприроды и Минэнерго не поддержали идею создания госкорпорации «Росшельф»

Говорит Москва01:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:58, Ашберн
Экономика

Суд отказал ЦБ в аресте активов экс-руководителей Минбанка

ЦБ просил наложить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности, и на средства на счетах банка 19 ответчиков, включая бенефициара банка Абубакара Арсамакова, сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Коммерсантъ 08:34
Происшествия

ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму

ФСБ пресекла подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Керчи, сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
РИА Новости 08:54
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Политика

Путин пообещал обсудить поправки к Конституции с лидерами фракций

Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы и обсудить с ними поправки к Конституции.
RT на русском 06:56
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Общество

Российской студентке пригрозили отчислением из-за отказа надевать юбку

Московский Комсомолец 08:05
Политика

Минэнерго: «Северный поток-2» будет достроен до 2021 года

Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета 09:38
Биатлон

Йоханнес Бё признал победу Александра Логинова на чемпионате мира

26-летний норвежский спортсмен Йоханнес Бё заявил, норвежцы «перегнули» с критикой Александра Логинова.
Спорт день за днем 08:57
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Lenta.ru 02:18
Общество

Сильные морозы в России могут ударить в марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, придут ли морозы весной.
iReactor вчера в 00:10
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском 08:14
Общество

Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии.
Известия вчера в 14:34
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу

По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
BFM.ru 09:34
Происшествия

Экс-полковник МВД Захарченко: «Хочу быть кочегаром, как Виктор Цой»

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взятки, хочет стать в колонии кочегаром, «как Виктор Цой», сообщает РИА Новости.
REGNUM 09:28
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
РИА Новости 08:17
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению

В ведомстве Россию обвинили в наращивании военного потенциала возле украинской границы втрое.
Lenta.ru 07:51
Фигурное катание

Украинский фигурист Бондарь умер в Китае

iReactor 03:07
Общество

Штрафы за неоплату парковки в Воронеже могут вернуться

Изменения приняты, как указывается в документе, размещённом на информационном ресурсе системы обеспечения законодательной деятельности Госудумы, «в целях совершенствования законодательного регулирования порядка предоставления информации, содержащейся в банках данных о гражданах».
Сommuna.ru 08:31
Общество

Госдума отменила штрафы за свастику без пропаганды

Госдума приняла закон об отмене штрафов и ареста в случае демонстрации нацистской или экстремистской символики, если это делается без пропаганды и с осуждением.
Российская газета 05:50
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Газета.Ru 08:34
Общество

Роскомнадзор ответит на решение Ofcom оштрафовать «НТВ-Мир Балтия»

Роскомнадзор намерен ответить зеркально по факту пристрастного отношения британского медиарегулятора Ofcom к каналу "НТВ-Мир Балтия", сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 09:14
Авто

Началась серийная сборка Lada XRAY Cross Instinct

Информация об эксклюзивной комплектации Lada XRAY Cross появилась еще в 2019 году.
ГЛАС.RU 02:25
Общество

Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата

Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
ТАСС вчера в 15:26
Шоу-бизнес

Эдита Пьеха рассказала о своей пенсии

Артистка получает достойную пенсию.
Вести Подмосковья 06:09
Армия и оружие

США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу

США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 09:07
Технологии

В Xiaomi заявили о готовности предустанавливать российское ПО

Китайская компания Xiaomi заявила о готовности предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на свои устройства в соответствии с законодательством России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 08:30
Происшествия

За индийскую посылку жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы

Уточняется, что в отношении жительницы Волгограда было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.
Газета.Ru 08:19
Футбол

Экс-президент «Локомотива» прокомментировала суд с игроком Фернандешем

Бывший президент футбольного «Локомотива» Ольга Смородская прокомментровала судебное разбирательство московского клуба с экс-полузащитником команды Мануэлом Фернандешем.
Известия 07:44
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой в Мурманской области

В Мурманской области военнослужащий покончил с собой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное