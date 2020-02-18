Общество

Центр энергетической экспертизыЦентр энергетической экспертизыМинэнерго и Минприроды не поддержали создание госкорпорации «Росшельф»

Минэнерго и Минприроды РФ раскритиковали предложение о создании госкорпорации "Росшельф", которая предполагалась как оператор для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу, сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

«Росшельф» топят всем миром

Минприроды и Минэнерго резко раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации "Росшельф", рассказали источники "Ъ". Идею создать госкомпанию-оператора для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу предложил Владимиру Путину вице-премьер Юрий Трутнев.
Коммерсантъвчера в 16:58

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«Росшельф» топят всем миром

Коммерсантъвчера в 16:58

СМИ узнали о близости к провалу идеи по созданию госкорпорации «Росшельф»

РБКвчера в 21:31

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»

Ведомостивчера в 21:29

Министерства раскритиковали идею создания новой госкорпорации

URA.Ruвчера в 20:38

«Ъ»: Минэнерго и Минприроды выступили против создания госкорпорации «Росшельф»

ТАСС01:26

Минприроды и Минэнерго не поддержали идею создания госкорпорации «Росшельф»

Говорит Москва01:29

Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект о создании госкорпорации «Росшельф»

Вести.Ru04:34
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В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов

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Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
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В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
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Решение об экстрадиции из Австрии в Россию бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, передаёт РИА Новости.
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Певица Валерия показала свое фото без ретуши

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юморист выложил фото певицы Седаковой без фотошопа.
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Общество

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Мать брошенных в Шереметьево братьев подала в суд на их отца

Мать двух мальчиков, которых отец бросил в московском аэропорту Шереметьево и улетел, подала на него в суд с требованием ограничить в родительских правах.
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Зеленский созвал заседание СНБО по ситуации в Донбассе

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Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с бензовозом под Волгоградом

В результате ДТП погибли пять человек - водитель Hyundai Accent и четыре его спутника.
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В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

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Происшествия

Пассажирка рейса Томск-Москва нашла в туалете почти миллион рублей

Женщина, летевшая из Томска в Москву, обнаружила в туалете самолета десять тысяч долларов США и пять тысяч евро - около миллиона в переводе на российские рубли.
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Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем

В кабмине отметили, что наделены правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется.
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На показе Burberry Ирина Шейк выглядела полной и недовольной

Черный капор акцентировал внимание на лице Шейк, которое выглядело так, словно она чем-то недовольна.
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Путин проинформирован о реакции общества на приговор по делу «Сети»

Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу запрещенной в России террористической организации «Сети» и о сообщениях о возможных пытках, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Бангкоке

При стрельбе в одном из торговых центров в Бангкоке погиб один человек, еще один получил ранения.
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Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» более 10 миллионов

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Певица Zivert появилась лысой в своем новом клипе

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В центре Саратова загорелась кофейня «Восток-Запад»

Сегодня, 18 февраля, в центре Саратова произошел пожар в помещении кофейни «Восток-Запад».
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«Ред Булл» и «Макларен» объявили график работы гонщиков на тестах

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Ургант сравнил приход Собчак на Первый канал с коронавирусом

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На Южном Урале нашли пропавшего контрактника

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