Минприроды и Минэнерго резко раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации "Росшельф", рассказали источники "Ъ". Идею создать госкомпанию-оператора для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу предложил Владимиру Путину вице-премьер Юрий Трутнев.

с чего всё началось

Минэнерго и Минприроды РФ раскритиковали предложение о создании госкорпорации "Росшельф", которая предполагалась как оператор для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу, сообщает "Коммерсантъ".

Минэнерго и Минприроды не поддержали создание госкорпорации «Росшельф»

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