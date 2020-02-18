Общество
Центр энергетической экспертизыМинэнерго и Минприроды не поддержали создание госкорпорации «Росшельф»
Минэнерго и Минприроды РФ раскритиковали предложение о создании госкорпорации "Росшельф", которая предполагалась как оператор для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу, сообщает "Коммерсантъ".
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Минприроды и Минэнерго резко раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации "Росшельф", рассказали источники "Ъ". Идею создать госкомпанию-оператора для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу предложил Владимиру Путину вице-премьер Юрий Трутнев.Коммерсантъвчера в 16:58
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Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
Общество
Суд обязал Россию выплатить около $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Гаджеты
В TCL представят смартфон с выдвижным экраном
Общество
В Москве госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва
Общество
Суд в Вене разрешил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо
Решение об экстрадиции из Австрии в Россию бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, передаёт РИА Новости.
Шоу-бизнес
Певица Валерия показала свое фото без ретуши
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юморист выложил фото певицы Седаковой без фотошопа.
Здоровье
Немецкие диетологи рассказали о пяти эффективных способах похудеть
Немецкие диетологи назвали самые действенные способы похудеть. Об этом пишет «Медикфорум» со ссылкой на журнал Fit for fun.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево братьев подала в суд на их отца
Мать двух мальчиков, которых отец бросил в московском аэропорту Шереметьево и улетел, подала на него в суд с требованием ограничить в родительских правах.
Армия и оружие
Зеленский созвал заседание СНБО по ситуации в Донбассе
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с бензовозом под Волгоградом
В результате ДТП погибли пять человек - водитель Hyundai Accent и четыре его спутника.
Происшествия
Пассажирка рейса Томск-Москва нашла в туалете почти миллион рублей
Женщина, летевшая из Томска в Москву, обнаружила в туалете самолета десять тысяч долларов США и пять тысяч евро - около миллиона в переводе на российские рубли.
Общество
Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем
В кабмине отметили, что наделены правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется.
Фигурное катание
Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта
Происшествия
ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева
Общество
На показе Burberry Ирина Шейк выглядела полной и недовольной
Черный капор акцентировал внимание на лице Шейк, которое выглядело так, словно она чем-то недовольна.
Политика
Путин проинформирован о реакции общества на приговор по делу «Сети»
Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу запрещенной в России террористической организации «Сети» и о сообщениях о возможных пытках, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Бангкоке
При стрельбе в одном из торговых центров в Бангкоке погиб один человек, еще один получил ранения.
Футбол
Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» более 10 миллионов
Ранее сообщалось, что общий долг "Локомотива" перед Фернандешем составляет 11 миллионов 182 тысячи рублей.
Культура
Певица Zivert появилась лысой в своем новом клипе
В своем блоге в Инстаграм певица выразила благодарность всем, кто работал над клипом, представив их публике.
Происшествия
В центре Саратова загорелась кофейня «Восток-Запад»
Сегодня, 18 февраля, в центре Саратова произошел пожар в помещении кофейни «Восток-Запад».
Культура
Ургант сравнил приход Собчак на Первый канал с коронавирусом
Происшествия