Общество

BFM.ruBFM.ruМинэнерго и Минприроды раскритиковали идею создания «Росшельфа»

Основная претензия Минэнерго и Минприроды состоит в том, что проект о «Росшельфе» не раскрывает цели создания и задачи корпорации, а также ее экономическую эффективность.
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с чего всё началось

«Росшельф» топят всем миром

Минприроды и Минэнерго резко раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации "Росшельф", рассказали источники "Ъ". Идею создать госкомпанию-оператора для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу предложил Владимиру Путину вице-премьер Юрий Трутнев.
Коммерсантъвчера в 16:58

Подробнее о событии

«Росшельф» топят всем миром

Коммерсантъвчера в 16:58

СМИ узнали о близости к провалу идеи по созданию госкорпорации «Росшельф»

РБКвчера в 21:31

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»

Ведомостивчера в 21:29

Министерства раскритиковали идею создания новой госкорпорации

URA.Ruвчера в 20:38

«Ъ»: Минэнерго и Минприроды выступили против создания госкорпорации «Росшельф»

ТАСС01:26

Минприроды и Минэнерго не поддержали идею создания госкорпорации «Росшельф»

Говорит Москва01:29

«Росшельф» останется на бумаге?

Konkurent.ruвчера в 20:16
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Третье уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» направили в суд

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Масштабный обмен пленными между Киевом и Москвой планируется провести до встречи в «нормандском формате», запланированной на апрель 2020 года.
News.ru вчера в 18:19
Происшествия

Перечислены самые опасные страны для российских туристов

Как отмечается, Россия стала лидером в рейтинге самых опасных стран: за 2019 год произошло 38 происшествий с участием российских туристов, в результате которых погибли 44 человека и 192 пострадали.
Газета.Ru вчера в 11:07
Происшествия

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

Канадские власти начали процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны запросила Россия.
РИА Новости 02:12
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Здоровье

Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса

Главный врач крупной китайской больницы Уханя Лю Чжимин скончался от коронавируса.
Газета.Ru 01:16
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RT на русском вчера в 14:52
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 02:23
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Nvidia выпускает видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition

Новинка отличается от стандартной GeForce RTX 2080 Ti лишь дизайном. Важно отметить, что Nvidia выпустит всего 200 таких видеокарт.
ITZine.ru вчера в 23:00
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Бузова прыгнула в толпу со сцены

Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Хорошие новости вчера в 09:25
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
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Тарасов подписал контракт с «Рубином»

Газета.Ru 01:46
Политика

Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
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Гибель автора саундтреков к «Бригаде» попала на видео

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Специалисты Роскачества проверили тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок из России и Белоруссии, представленных на российских прилавках.
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Путин поздравил композитора Гладкова с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил композитора, народного артиста РФ Геннадия Гладкова с юбилеем, отметив его самобытный талант.
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«Спартак» проиграл «Браге» в финале клубного ЧМ по пляжному футболу

Московский «Спартак» потерпел поражение от португальской «Браги» в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.
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Ученый разгадал тайну странных следов динозавра на потолке пещеры

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Россиянам с серыми зарплатами откажут в кредитах

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банки начнут отказывать россиянам, получающим серые зарплаты, в выдаче потребительских кредитов или будут предлагать им более высокие процентные ставки.
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Якубович спас Диброва, которому стало плохо в кинотеатре

Первую помощь ведущему оказал его коллега, Леонид Якубович.
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ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
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Кокорин сделал дубль в первом матче за «Сочи»

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Во вторник, 18 февраля, начнутся продажи Okko Smart Box — ТВ-приставки, разработанной компанией «СберДевайсы» для онлайн-кинотеатра Okko.
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«Левада-центр»: 80% граждан РФ видят в Западе друга и партнера

Дружественными и партнерскими должны быть отношения России и Запада, заявили 80% респондентов, опрошенных исследовательской организацией «Левада-центр», 18 февраля сообщает Интерфакс.
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Генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Алексей Зорин.
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