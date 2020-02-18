Общество
BFM.ruМинэнерго и Минприроды раскритиковали идею создания «Росшельфа»
Основная претензия Минэнерго и Минприроды состоит в том, что проект о «Росшельфе» не раскрывает цели создания и задачи корпорации, а также ее экономическую эффективность.
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Минприроды и Минэнерго резко раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации "Росшельф", рассказали источники "Ъ". Идею создать госкомпанию-оператора для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу предложил Владимиру Путину вице-премьер Юрий Трутнев.Коммерсантъвчера в 16:58
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Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Политика
Украина планирует обмен пленными с Россией до «нормандского саммита»
Масштабный обмен пленными между Киевом и Москвой планируется провести до встречи в «нормандском формате», запланированной на апрель 2020 года.
Происшествия
Перечислены самые опасные страны для российских туристов
Как отмечается, Россия стала лидером в рейтинге самых опасных стран: за 2019 год произошло 38 происшествий с участием российских туристов, в результате которых погибли 44 человека и 192 пострадали.
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
Канадские власти начали процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны запросила Россия.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Здоровье
Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса
Главный врач крупной китайской больницы Уханя Лю Чжимин скончался от коронавируса.
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Технологии
Nvidia выпускает видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition
Новинка отличается от стандартной GeForce RTX 2080 Ti лишь дизайном. Важно отметить, что Nvidia выпустит всего 200 таких видеокарт.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Футбол
Тарасов подписал контракт с «Рубином»
Политика
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии
"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
Единоборства
Нурмагомедов останется в США до боя с Фергюсоном
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Общество
Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу
Специалисты Роскачества проверили тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок из России и Белоруссии, представленных на российских прилавках.
Интернет
Названы опасные почти для всех пользователей приложения
16.02.2020 Исследование, проведенное специалистами Positive Technologies, выявило опасность для пользователей большинства веб-приложений – сайтов, с которыми пользователи взаимодействуют и получают информацию.
Культура
Путин поздравил композитора Гладкова с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил композитора, народного артиста РФ Геннадия Гладкова с юбилеем, отметив его самобытный талант.
Футбол
«Спартак» проиграл «Браге» в финале клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский «Спартак» потерпел поражение от португальской «Браги» в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.
Наука
Ученый разгадал тайну странных следов динозавра на потолке пещеры
Экономика
Россиянам с серыми зарплатами откажут в кредитах
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что банки начнут отказывать россиянам, получающим серые зарплаты, в выдаче потребительских кредитов или будут предлагать им более высокие процентные ставки.
Общество
Якубович спас Диброва, которому стало плохо в кинотеатре
Первую помощь ведущему оказал его коллега, Леонид Якубович.
Экономика
ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы
Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Футбол
Кокорин сделал дубль в первом матче за «Сочи»
Гаджеты
«Дочка» Сбербанка представила свой первый гаджет
Во вторник, 18 февраля, начнутся продажи Okko Smart Box — ТВ-приставки, разработанной компанией «СберДевайсы» для онлайн-кинотеатра Okko.
Политика
«Левада-центр»: 80% граждан РФ видят в Западе друга и партнера
Дружественными и партнерскими должны быть отношения России и Запада, заявили 80% респондентов, опрошенных исследовательской организацией «Левада-центр», 18 февраля сообщает Интерфакс.
Происшествия
Адвокат назвал причину задержания гендиректора ОЭЗ «Титановая долина»
Генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Алексей Зорин.