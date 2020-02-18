Минприроды и Минэнерго резко раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации "Росшельф", рассказали источники "Ъ". Идею создать госкомпанию-оператора для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу предложил Владимиру Путину вице-премьер Юрий Трутнев.

с чего всё началось

Основная претензия Минэнерго и Минприроды состоит в том, что проект о «Росшельфе» не раскрывает цели создания и задачи корпорации, а также ее экономическую эффективность.

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