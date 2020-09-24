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Российская газета
Российская газета

Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Минэнерго и минфин обсудят финансирование социальной газификации (без привлечения средств граждан), которое может включать в себя налоговые льготы и снижение дивидендов "Газпрома" как исполнителя программы.В источнике
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ПРАЙМ

«Газпром» рассказал, где возьмет деньги на газификацию

ПРАЙМвчера в 12:50
ТАСС

«Газпром» готов полностью выполнить обязательства по газификации без снижения дивидендов

ТАССвчера в 12:47
Парламентская газета

В правительстве обсудят варианты финансирования социальной газификации

Парламентская газета24 сентября в 12:43
Finam.Ru

Садыгов подтвердил приверженность «Газпрома» дивидендной политике

Finam.Ruвчера в 12:30
Агентство нефтегазовой информации

Минэнерго: Финансирование газификации возможно через льготы, дивиденды Газпрома

Агентство нефтегазовой информациивчера в 02:59
Российская газета

Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Российская газета24 сентября в 14:00
Интерфакс

«Газпром» уточнил, что не намерен сокращать дивиденды ради социальной газификации

Интерфаксвчера в 12:31

Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора с Россией причину

Россия и Япония в 2018 году были максимально близки к заключению мирного договора, который не был подписан после окончания Второй мировой войны, однако планам помешали русско-американские противоречия.
РБК22:23
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«Бостон» победил «Майами» и сократил отставание в серии плей-офф НБА

Орландо, США, 26 сентября 2020, 08:28 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» уверенно победил команду «Майами Хит» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM01:28

Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн

Сообщается, что в условиях густого тумана в морских водах Скандинавии гражданское торговое судно Ice Rose врезалось в российских фрегат Балтийского флота ВМФ РФ, который направлялся в порт Гётеборг Швеции.
Evo-rus.comвчера в 07:03
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