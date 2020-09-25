"Хотел бы отметить, что мы неоднократно заявляли, и я готов снова сделать акцент на том, что приверженность Дивидендной политике является для нас приоритетом, мы будем строго придерживаться ее положений при определении размеров дивидендных выплат и выполним свои обязательства в полном объеме", - передала пресс-служба "Газпрома" слова Фамила Садыгова.