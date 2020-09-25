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Finam.Ru
Finam.Ru

Садыгов подтвердил приверженность «Газпрома» дивидендной политике

"Хотел бы отметить, что мы неоднократно заявляли, и я готов снова сделать акцент на том, что приверженность Дивидендной политике является для нас приоритетом, мы будем строго придерживаться ее положений при определении размеров дивидендных выплат и выполним свои обязательства в полном объеме", - передала пресс-служба "Газпрома" слова Фамила Садыгова.В источнике
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ИА Красная Весна

Газпром успокаивает инвесторов в отношении своей дивидендной политики

ИА Красная Весна14:21
ТАСС

«Газпром» готов полностью выполнить обязательства по газификации без снижения дивидендов

ТАСС12:47
Интерфакс

«Газпром» уточнил, что не намерен сокращать дивиденды ради социальной газификации

Интерфакс12:31
Finam.Ru

Садыгов подтвердил приверженность «Газпрома» дивидендной политике

Finam.Ru12:30
Агентство нефтегазовой информации

Минэнерго: Финансирование газификации возможно через льготы, дивиденды Газпрома

Агентство нефтегазовой информации02:59
Российская газета

Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Российская газетавчера в 14:00
Парламентская газета

В правительстве обсудят варианты финансирования социальной газификации

Парламентская газетавчера в 12:43

В МИД РФ назвали фантастикой, то что вокруг Навального никто не пострадал

В сообщении МИДа указано, что то, что никто из находившихся рядом с «отравленным» Навальным не пострадал — ни в гостинице, ни в аэропорту, ни в самолете, выглядит просто на грани фантастики.
В МИД РФ назвали фантастикой, то что вокруг Навального никто не пострадал
ИА Красная Весна14:19

Российский диетолог назвала вредные продукты для завтрака

Кроме «быстрых» каш, в список вредных продуктов для завтрака вошли хлопья и мюсли, заправленные молоком или соком, свежевыжатые соки, смузи, бутерброды, тосты со сладким вареньем или шоколадной пастой.
Летидор23 сентября в 05:30
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Разработку Among Us 2 отменили — вместо этого улучшат оригинал

Разработчики из Innersloth объявили, что решили не создавать продолжение космической выживалки Among Us, где «мирным жителям» нужно вычислить предателей, убивающих членов экипажа и устраивающих диверсии.
Игромания.рувчера в 01:33

Владимирские компании МСП привлекли 7,6 миллиарда рублей в рамках НГС

"В рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Владимирской области удалось привлечь консолидированный объем финансовой поддержки в размере более 7,6 миллиарда рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночным уровнем", — рассказал Браверман в ходе стратегической сессии, посвященной реализации мер господдержки МСП.
РИА Новости09:38

СМИ: Beyond Good & Evil 2 чуть не отменили в начале 2019 года. В каком аду делали игру?

По словам разработчиков, амбиции Beyond Good & Evil 2 были за пределами реальности: Ансель хотел создать огромный мир с глубочайшей проработкой деталей, где игрок мог бы спокойно перемещаться с планеты на планету.
Игромания.ру13:39

Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости04:58
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