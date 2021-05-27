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Минэнерго исключает дефицит бензина летом и рост цен на АЗС выше инфляции

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ.В источнике
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С чего всё началось

В Минэнерго назвали невозможным дефицит бензина в России

Министерство энергетики России считает текущий рост цены бензина и дизеля в опте на бирже некритичным и исключило возможность появления дефицита на рынке России. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго.
ТАСС23:19

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Минэнерго исключает дефицит бензина летом и рост цен на АЗС выше инфляции

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В Минэнерго назвали невозможным дефицит бензина в России

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