Минэнерго исключает дефицит бензина летом и рост цен на АЗС выше инфляции
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ.В источнике
С чего всё началось
В Минэнерго назвали невозможным дефицит бензина в России
Министерство энергетики России считает текущий рост цены бензина и дизеля в опте на бирже некритичным и исключило возможность появления дефицита на рынке России. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго.
ТАСС23:19