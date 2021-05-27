Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ.

С чего всё началось В Минэнерго назвали невозможным дефицит бензина в России Министерство энергетики России считает текущий рост цены бензина и дизеля в опте на бирже некритичным и исключило возможность появления дефицита на рынке России. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго. ТАСС 23:19