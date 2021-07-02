FINMARKET.RU - Сроки проведения первого отбора проектов в рамках новой программы ДПМ ВИЭ (договоры о предоставлении мощности возобновляемых источников энергии) могут быть немного перенесены, сообщил журналистам замминистра энергетики Павел Сниккарс.
Согласно предварительному перечню, суммарная мощность отобранных проектов в рамках модернизации тепловой генерации составит 4,2 ГВт для обеих ценовых зон, а проектов с российской газовой турбиной - 1,6 ГВт.
Программа модернизации теплоэлектростанций России, утверждающая правила привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электростанций и доходность по этим проектам, рассчитана на 10 лет - с 2022 года по 2031 год.
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