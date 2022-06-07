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Минэнерго: майнинг криптовалют в России расходует всего 0,64 процента электроэнергии

Энергосистема России, также обратили внимание в Минэнерго, имеет достаточный запас прочности.
РИА Новости
Российские власти пока не определились относительно будущего майнинга в РФ.
РИА Новости
«Доля потребления электроэнергии майнерами криптовалют в России на сегодняшний день составляет порядка 0,64% от общероссийского», — рассказали в министерстве в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
Общественная служба новостей
На самой крупной по объему торговли криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 3:13 по московскому времени доходил до отметки в – до 29 972 долларов, то есть опускался на 12%.
Общественная служба новостей
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