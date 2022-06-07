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Минэнерго: майнинг криптовалют в России расходует всего 0,64 процента электроэнергии

Энергосистема России, также обратили внимание в Минэнерго, имеет достаточный запас прочности.
РИА Новости
"Доля потребления электроэнергии майнерами криптовалют в России на сегодняшний день составляет порядка 0,64% от общероссийского", — рассказали в ведомстве.
Life.ru
Российские власти пока не определились относительно будущего майнинга в РФ.
РИА Новости
Министерство финансов уже внесло на рассмотрение законопроект о регулировании криптовалют, но использование такого средства платежа в России в документе не разрешается.
ИА SM-News

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Минэнерго: майнинг потребляет менее 1 % электроэнергии
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Минэнерго: майнинг криптовалют в России расходует всего 0,64 процента электроэнергии
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