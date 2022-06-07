РИА НовостиМинэнерго: майнинг криптовалют в России расходует всего 0,64 процента электроэнергииЭнергосистема России, также обратили внимание в Минэнерго, имеет достаточный запас прочности.РИА Новости"Доля потребления электроэнергии майнерами криптовалют в России на сегодняшний день составляет порядка 0,64% от общероссийского", — рассказали в ведомстве.Life.ruРоссийские власти пока не определились относительно будущего майнинга в РФ.РИА НовостиМинистерство финансов уже внесло на рассмотрение законопроект о регулировании криптовалют, но использование такого средства платежа в России в документе не разрешается.ИА SM-NewsЧитать далееСвернутьРБКРБКLife.ruПодробнее о событииМинэнерго: майнинг потребляет менее 1 % электроэнергииПервый Севастопольский01:44Минэнерго: майнинг криптовалют в России расходует всего 0,64 процента электроэнергииРИА Новости23:53Самое цитируемоеМинэнерго: Майнинг криптовалют в России расходует менее 1% электроэнергииLife.ru01:32В Минэнерго подсчитали расходы электроэнергии на майнингГоворит Москва00:53Минэнерго: майнинг в России расходует менее одного процента электроэнергииТУТ НЬЮС00:42Минэнерго: потребление электроэнергии майнингом ничтожноСвободная Пресса00:19Минэнерго назвало долю потребления электроэнергии при майнинге в РоссииРБК01:41Показать ещёОценить14Поделиться