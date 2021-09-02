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Минэнерго назвала равновесный уровень цен на нефть при восстановлении рынка

Министерство энергетики России считает, что равновесной ценой на нефть при условии полного восстановления добычи на рынке будут диапазон от 55 до 60 долларов за баррель, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.
РИА Новости
"В целом после того, как все восстановят свою добычу на допандемийном уровне, при прочих равных (и если не будет потрясений) цена равновесия, как мы думаем, находится в диапазоне $55-60", - отметил он.
ТАСС
Замминистра считает диапазон в $55-60 за баррель сбалансированной ценой нефти на следующий год, но только после завершения восстановления в мире добычи в рамках сделки ОПЕК+, что по текущим условиям соглашения должно произойти в мае 2022 года.
ТАСС
Также стало известно, что себестоимость добычи нефти в России выросла более чем вдвое.
News.ru

С чего всё началось

«Запрет ввести легко, а отменить его потом гораздо тяжелее»
Минэнерго удалось стабилизировать ситуацию на рынке, избежав жесткого запрета на экспорт бензина, заявил МИЦ «Известия» заместитель министра энергетики России Павел Сорокин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
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