Министерство энергетики России считает, что равновесной ценой на нефть при условии полного восстановления добычи на рынке будут диапазон от 55 до 60 долларов за баррель, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.
"В целом после того, как все восстановят свою добычу на допандемийном уровне, при прочих равных (и если не будет потрясений) цена равновесия, как мы думаем, находится в диапазоне $55-60", - отметил он.
Замминистра считает диапазон в $55-60 за баррель сбалансированной ценой нефти на следующий год, но только после завершения восстановления в мире добычи в рамках сделки ОПЕК+, что по текущим условиям соглашения должно произойти в мае 2022 года.
Минэнерго удалось стабилизировать ситуацию на рынке, избежав жесткого запрета на экспорт бензина, заявил МИЦ «Известия» заместитель министра энергетики России Павел Сорокин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
В соответствии с подписанным соглашением, Tractebel в партнёрстве с бельгийским ядерным центром SKC-CEN и французской компанией Orano (бывшая AREVA) наладит производство плутония-238 на французском заводе Ла-Аг, где этот изотоп будет извлекаться из материала, полученного в ходе облучения мишени из нептуния-237 на бельгийском исследовательском реакторе BR2 в Моле.
По данным Hootsuite, по состоянию на июль на смартфоны приходилось 6,4 миллиарда, или 79%, всех мобильных подключений в мире по сравнению с 310 миллионами маршрутизаторов, планшетов и портативных ПК, которые в сумме составляют 3,8% рынка.